Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobil ve tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Antakya- İskenderun kara yolunda karşıya geçmeye çalışan S.S.R'ye (55), önce A.İ. idaresindeki otomobil, ardından da A.G. idaresindeki tır çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen S.S.R'nin cesedi, hastane morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Antakya'da Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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