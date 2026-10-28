Antakya'da kuyumcu hırsızlığına karışan 2 zanlı gözaltına alındı, 3 yüzük bulundu

Antakya'da kuyumcu hırsızlığına karışan 2 zanlı gözaltına alındı, 3 yüzük bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesinde iki kuyumcudan altın yüzük çalındığı ihbarı üzerine başlatılan çalışmada 2 zanlı gözaltına alındı. Adana'dan geldikleri belirlenen şüphelilerin adreslerinde çalıntı olduğu değerlendirilen 3 altın yüzük bulundu, yüzükler sahiplerine teslim edildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iki kuyumcudan altın yüzükler çalan 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Haraparası Mahallesi'ndeki prefabrik çarşıda iki kuyumcudan altın yüzüklerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İş yeri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Adana'dan kente gelen N.D. ve N.A. olduğunu belirledi.
Operasyonla yakalanan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen 3 altın yüzük ele geçirildi.
Altın yüzükler sahiplerine teslim edilirken, şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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