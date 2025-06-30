Antakya\'da orman yangını: 1800 kişi tahliye edildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 4 söndürme helikopteri ve aralarında arazözlerin de olduğu 414 araç yönlendirildi.

Ekipler, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangının yayılma ihtimaline karşı çevrede önlem aldı.

Ayrıca yangından etkilenen mahalle mezarlığında hasar oluştu.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor

1800 civarı vatandaşımızı tahliye ettik

Bölgeye giden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ekiplerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı, vatandaşlarla görüştü.

Masatlı, incelemesinin ardından gazetecilere, Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangının Oğlakören ve Üçgedik mahallerini de etkilediğini söyledi.

Yangının çıktığı ilk andan itibaren bütün ekiplerin sahada olduğunu belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"En büyük dezavantajımız özellikle son 2 günde rüzgarın aşırı şiddetli ve kararsız hareketleriydi. Bugün de yangında aynısını gördük. Rüzgar kararsız ve şiddetli şekilde, yer yer anafor oluşturarak bölgemizde yangının yayılmasını tetikledi. Buna rağmen o bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın süratle tahliyesini gerçekleştirdik. Şu ana kadar 3 mahallemizde 1800 civarında vatandaşımızı tahliye ettik, yaklaşık 160 hanemizi de bu manada boşaltmış olduk. Diğer taraftan da 60 civarı hanemiz de zarar gördü."

Masatlı, yangınla mücadelenin havadan 4 helikopter, karadan da 414 araçla sürdürüldüğünü, çalışmalarda yaklaşık 1000 personelin görev aldığını anlattı.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığını dile getiren Masatlı, "Yangının çıkış şekliyle ilgili şu anda net bir tespitimiz yok ama ilgili arkadaşlarımız hem teknik hem de yerel olarak incelemelerini sürdürüyor." dedi.

Vali Masatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yer yer yangının şiddeti artsa da arkadaşlarımız yangının önüne geçerek büyümesini engelliyor. Burada bizim için en sevindirici husus herhangi can kaybının söz konusu olmamasıdır. Diğer taraftan yarın itibarıyla da inşallah yangının etkisi azalır, sahada başta konutlar, ahırlar ve diğer tarımsal yapılar olmak üzere hasar tespitini yaparız ve tablomuz net ortaya çıkar."