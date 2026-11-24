Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde seyir halindeki otobüsün şoförüne saldıran yolcu gözaltına alındı.

Aydınlıkevler Mahallesi'nde plakası öğrenilemeyen özel halk otobüsünün sürücüsü H.K. ile yolcu Z.T. arasında henüz bilinmeyen tartışma çıktı.

Tartışma sırasında sürücü, kendisine saldıran Z.T'ye müdahale etmek için otobüsü durdurdu. Diğer yolcuların araya girmesiyle kavganın büyümesi engellendi.

Olayın ardından şoför H.K'nin şikayeti üzerine çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolcuyu gözaltına aldı.

Z.T. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından işlem başlatıldı.

Olay, otobüsteki kameralar tarafından kaydedildi.