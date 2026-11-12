Antakya'da polisin denetlediği otel ve pansiyonlarda 57 kişinin GBT kontrolü yapıldı

Antakya'da polisin denetlediği otel ve pansiyonlarda 57 kişinin GBT kontrolü yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri otel, pansiyon ve apartlarda denetim yaptı. Evraklarında eksiklik bulunan bir tesis hakkında idari işlem başlatılırken, denetimde 57 kişinin GBT kontrolü gerçekleştirildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki konaklama tesislerinde polis ekiplerince denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerdeki otel, pansiyon ve apartları inceledi.
Denetimde evraklarında eksiklik olan bir tesis hakkında idari işlem başlatıldı.
Ekipler, 57 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolünü yaptı.
Kaynak: AA
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