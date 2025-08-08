Antakya'da sulama kanalına devrilen otomobilde 2 yaralı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismine ve plakasına ulaşılamayan otomobil, Avsuyu Mahallesi'nde, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
