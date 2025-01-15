Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, tırın dorsesindeki vincin üst geçide çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Antakya- Samandağ yolunda seyir halindeki 06 DYY 043 plakalı tırın dorsesinde bulunan vinç üst geçide çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada üst geçitte bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı.
Yaralı ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle hasar oluşan yaya üst geçidi ulaşıma kapandı.
Son Dakika › Güncel › Antakya'da Tır Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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