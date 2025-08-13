Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobilinde sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Apaydın Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 286 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ekipler araç sürücüsü A.H'yi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Antakya'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?