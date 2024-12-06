Hatay'ın Antakya ilçesinde hayırseverin desteğiyle yaptırılan Muhammet Doğru Muhammed Cemal Arnab Camisi törenle ibadete açıldı.
Hayırsever iş insanı Fatih Doğru'nun desteğiyle yapılan caminin açılışı, Vali Mustafa Masatlı ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kurdele kesiminin ardından camide cuma namazı kılındı.
Son Dakika › Güncel › Antakya'da Yeni Camii Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?