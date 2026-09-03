Antalya 232 plajla Mavi Bayrak'ta dünya lideri şehir konumunda - Son Dakika
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Antalya 232 plajla Mavi Bayrak'ta dünya lideri şehir konumunda

Antalya 232 plajla Mavi Bayrak\'ta dünya lideri şehir konumunda
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Uluslararası Mavi Bayrak Ödülü'nde Türkiye 570 plajla dünyada üçüncü sırada yer alırken Antalya, 232 plajla en fazla ödüle sahip şehir oldu.

Uluslararası Mavi Bayrak Ödülü'nde dünya lideri olan Antalya, 232 mavi bayraklı plajı, çevre standartlarına uygun sahilleri ve dumansız plaj uygulamasıyla sürdürülebilir turizmde öne çıkıyor.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Mavi Bayrak Ödülü kapsamında Türkiye'nin 570 plajla dünyada üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Antalya'nın Türkiye'deki mavi bayraklı plajların önemli bir bölümüne sahip olduğunu belirten Ergiydiren, 2026'da 232 plajla dünyada en fazla Mavi Bayrak Ödülü'ne sahip şehrin Antalya olduğunu??????? ifade etti.

Mavi bayrağın, plaj kullanıcıları ve turistler açısından temiz deniz ve çevrenin göstergesi olarak algılandığını dile getiren Ergiydiren, şunları kaydetti:

"232 plajla 2026'da Antalya dünyada en fazla Mavi Bayrak Ödülü'ne sahip plajın bulunduğu şehir konumunda. Mavi bayraklı bir plajda, plaj kullanıcılarının da ülkemizi ziyaret eden turistlerin de aklına ilk gelen temiz bir plaj ve deniz. Tabii Mavi Bayrak'ın dalgalandığı bir yerde kirliliklerin olması hiç istemeyeceğimiz bir durum. Bu kapsamda da Mavi Bayrak kriterleri çerçevesinde uyguladığımız Acil Durum Eylem Planlarını ihtiyaç halinde harekete geçiriyoruz."

Antalya'da Mavi Bayrak Programı kapsamında yürütülen çalışmaların Antalya Valiliği Mavi Bayrak İl Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi doğrultusunda gerçekleştirildiğini aktaran Ergiydiren, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kirlilik problemlerinin kaynağının tespit edilmesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Çevreyi ve denizleri kirleten işletmelere ciddi cezalar ve yaptırımlar uygulandığını ifade eden Ergiydiren, Mavi Bayrak kriterleri kapsamında yürütülen çalışmaları desteklediklerini söyledi.

Ergiydiren, çalışmaların Antalya'da kamu kurum ve kuruluşları, ödül sahibi işletmeler ve vatandaşların desteğiyle sürdürüldüğünü belirtti.

"Plajlarımızdaki kirliliklerin çok büyük oranda sigara izmariti kaynaklı olduğunu tespit ettik"

Olası kirliliklere hızlı müdahale edilebilmesi için vatandaşların bu tür durumları ilgili kurumlara vakit kaybetmeden bildirmesi gerektiğini belirten Ergiydiren, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi ve Kemer Belediyesi bünyesindeki deniz süpürgelerinin koordineli şekilde temizlik çalışmaları yürüttüğünü aktardı.

Kirliliğin daha sık görüldüğü noktalarda deniz süpürgelerinin hızlı şekilde müdahale ettiğini ifade eden Ergiydiren, dumansız plaj uygulamasının da çevrenin korunmasına katkı sağladığını dile getirdi.

Sigara izmaritlerinin içerdiği plastik nedeniyle kalıcı kirliliğe yol açtığını vurgulayan Ergiydiren, özellikle çakıllı plajlarda izmaritlerin temizlenmesinin zor olduğunu, temizliğin büyük ölçüde insan gücüyle gerçekleştirildiğini söyledi.

TÜRÇEV olarak Türkiye'de Deniz Çöpleri İzleme Projesi'ni yürüttüklerini aktaran Ergiydiren, proje kapsamında yapılan çalışmalarda plajlardaki kirliliğin önemli bölümünün sigara izmaritlerinden kaynaklandığının tespit edildiğini belirtti.

Ergiydiren, plajların daha temiz ve sağlıklı bir görünüme kavuşmasına katkı sağlayan projeyi desteklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye, Antalya, Güncel, Dünya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya 232 plajla Mavi Bayrak'ta dünya lideri şehir konumunda - Son Dakika

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