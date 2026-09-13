Antalya Akseki'de uçuruma devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı - Son Dakika
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Antalya Akseki'de uçuruma devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı

Antalya Akseki\'de uçuruma devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı
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Antalya'nın Akseki ilçesinde rüzgar enerjisi santrali için yürütülen yol açma çalışması sırasında uçuruma devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı. Sıkıştığı yerden kurtarılan operatör, kesik ve kırıklarla Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde yol açma çalışması sırasında uçuruma devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı.

H.B'nin kullandığı paletli iş makinesi, rüzgar enerjisi santrali için yürütülen yol açma çalışması sırasında uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu iş makinesindeki sıkıştığı yerden çıkarılan H.B, sağlık ekiplerince Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda kesikler ve kırıklar bulunduğu öğrenilen operatör, tedaviye alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Akseki'de uçuruma devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı - Son Dakika

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