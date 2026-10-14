Antalya Aksu'da çöp kutularının bulunmadığı caretta yuvalama alanı yine çöple doldu - Son Dakika
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Antalya Aksu'da çöp kutularının bulunmadığı caretta yuvalama alanı yine çöple doldu

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Antalya Aksu\'da çöp kutularının bulunmadığı caretta yuvalama alanı yine çöple doldu
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Antalya Aksu'daki Kumköy sahili, daha önce temizlenmesine rağmen yeniden açık hava çöplüğüne döndü. Caretta carettaların yuvalama alanı olan kumsalda çöp kutuları bulunmazken plastik ve cam şişeler, poşetler ve sigara izmaritleri günlerdir toplanmıyor.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde daha önce kirlilik haberlerinin ardından temizlenen Kumköy sahili, yeniden kendi haline bırakıldı. Caretta carettaların yuvalama alanında, günlerdir biriken çöpler toplanmadı. Çöp kutularının da bulunmadığı kumsalda; plastik ve cam şişeler, poşetler, yiyecek ambalajları ve sigara izmaritleri görüldü.

Antalya'da Aksu Belediyesi sorumluluğunda Aksu Çayı ile Beşgöz Deresi arasında kalan ve nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olarak 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' niteliğindeki 300 bin metrekare ve 3,2 kilometre uzunluğundaki Kumköy sahili, kumsalı kullananların geride bıraktığı atıklarla yeniden açık hava çöplüğüne dönüştü. Daha önce çöpler, kumsala gömülen araç lastikleriyle oluşturulmuş lağım çukurları ve caretta carettaların yuvalama döneminde araçlarla giriş ve ateş yakma gibi insan faaliyetleriyle gündeme gelen sahilde, kısa sürede tekrar aynı manzara oluştu. Günlerdir biriken ve toplanmayan çöpler yeniden görüntülendi.

ÇÖP KUTUSU YOK, ÇÖP YIĞINLARI VAR

Çöp kutularının bulunmadığı sahilde plastik su şişeleri, cam içecek şişeleri, tek kullanımlık tabak ve bardaklar, yiyecek kapları, ambalajlar ve poşetler, kumsala bırakıldı. Farklı noktalarda üst üste biriken atıklar çöp yığınları oluştururken, bunların çevresindeki geniş alanlara da çöpler yayıldı. Kumsalda yiyecek artıkları, sigara paketleri ve çok sayıda sigara izmariti görüldü. Sahili kullananların bıraktığı atıkların günlerdir toplanmaması ile kıyı boyunca kirlilik oluştu.

DENİZ MANZARASININ ÖNÜNDE ÇÖPLER

Kıyıda oturanların ve balık tutanların yakınında, plastik ve cam şişelerle dolu çöp yığınları bulunuyor. Deniz kıyısına yakın bölümlerde de poşetler, yiyecek ambalajları ve tek kullanımlık kaplar görülüyor. Kumsaldaki manzarada, ön plandaki atık yığınlarının arkasında deniz ve gün batımı yer alırken, kirliliğin tek bir noktada kalmadığı, kumsal boyunca dağılmış olduğu dikkati çekiyor.

KUM ÜZERİNDE YANMIŞ ODUNLAR

Sahildeki çöplerin yanı sıra ateş yakılan noktalarda bırakılan kalıntılar da görüntülendi. Kum üzerinde kömürleşmiş odun parçaları ve siyahlaşmış alanlar görüldü. Yanmış odunların arasında ve çevresinde poşetler ile diğer atıklar da bulunuyor. Caretta carettaların yumurtalarını bıraktığı kumsalda, ateş kalıntıları da çöplerle birlikte temizlenmeden bırakıldı.

HABERLERİN ARDINDAN TEMİZLENDİ, YİNE KİRLENDİ

Kumköy sahili, daha önce de çöpler ve araç lastiklerinin gömülerek oluşturulduğu lağım çukurlarıyla gündeme geldi. Caretta carettaların yuvalama ve yavruların denize ulaşma döneminde sahilde ateş yakılması, çadır ve karavanların bulunması, araçların denize kadar girmesi de haberlere konu oldu. Kirlilik haberlerinin ardından temizlenen sahil, kullananların geride bıraktığı atıklar nedeniyle yine çöplüğe döndü.

Kaynak: DHA
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