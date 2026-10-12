Antalya Aksu'da midibüs devrildi, 23 yolcudan 17'si yaralandı, biri ağır - Son Dakika
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Antalya Aksu'da midibüs devrildi, 23 yolcudan 17'si yaralandı, biri ağır

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Antalya Aksu\'da midibüs devrildi, 23 yolcudan 17\'si yaralandı, biri ağır
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Antalya Valiliği, Aksu ilçesinde Antalya-Isparta kara yolunda midibüsün devrilmesi sonucu 23 yolcudan 17'sinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi ve olay yerine sevk edilen ekipler müdahale ediyor.

1'İ AĞIR 17 YARALI

Antalya Valiliği, Aksu ilçesinde midibüsün devrildiği kazada 17 yaralı olduğunu açıkladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Antalya- Isparta kara yolunda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre, otobüste bulunan 23 yolcudan 17'si yaralanmıştır. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilmiş olup olay yerine sevk edilen ekiplerimizce gerekli müdahale yapılmaktadır. Kazayla ilgili gelişmeler takip edilmekte olup kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır."

Kaynak: DHA
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