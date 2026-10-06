Antalya Alanya'da 2 milyon liralık klima kablosu hırsızlığı iddiasıyla şüpheli tutuklandı

Antalya Alanya'da 2 milyon liralık klima kablosu hırsızlığı iddiasıyla şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya'da Payallar Mahallesi'ndeki 8 katlı inşaattan yaklaşık 2 milyon lira değerinde klima kablosu çalındığı bildirildi. Jandarma, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirlediği şüpheliyi yakaladı; adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaattan klima kablosu çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Payallar Mahallesi'ndeki 8 katlı bir inşaattan yaklaşık 2 milyon lira değerinde klima kablosunun çalınması üzerine çalışanlar durumu jandarmaya bildirdi.
Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarının incelenmesinin ardından kimliğini belirledikleri şüpheli A.T'yi ikametinde yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA
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