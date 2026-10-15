Antalya Alanya'da sağanak sonrası çift gökkuşağı cep telefonlarıyla kaydedildi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sağanağın ardından gökyüzünde oluşan çift gökkuşağı, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından gökyüzünde çift gökkuşağı oluştu. İlçe merkezinin birçok noktasından görülen gökkuşağı, ilgi çekti. Vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Haber- kamera: Erkan UYSAL/ALANYA (Antalya),