Antalya Alanya'da sağanak sonrası çift gökkuşağı cep telefonlarıyla kaydedildi

Antalya Alanya'da sağanak sonrası çift gökkuşağı cep telefonlarıyla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından gökyüzünde çift gökkuşağı belirdi. İlçe merkezinin birçok noktasından izlenen gökkuşağı ilgi uyandırırken, vatandaşlar görüntüleri cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sağanağın ardından gökyüzünde oluşan çift gökkuşağı, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından gökyüzünde çift gökkuşağı oluştu. İlçe merkezinin birçok noktasından görülen gökkuşağı, ilgi çekti. Vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Haber- kamera: Erkan UYSAL/ALANYA (Antalya),
Kaynak: DHA
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