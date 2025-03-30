Antalya-Alanya Otoyolu İçin Acele Kamulaştırma

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Antalya- Alanya Otoyolu (Serik ile Alanya Arası) ve Bağlantı Yolları Projesi kapsamında bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma çalışması yapacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, KGM tarafından Antalya-Alanya Otoyolu (Serik ile Alanya Arası) ve Bağlantı Yolları Projesi kapsamındaki çalışmaların sürdürülebilmesi amacıyla Antalya'nın Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.???????