Antalya-Alanya Otoyolu İçin Acele Kamulaştırma

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Antalya- Alanya Otoyolu (Serik ile Alanya Arası) ve Bağlantı Yolları Projesi kapsamında bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma çalışması yapacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, KGM tarafından Antalya-Alanya Otoyolu (Serik ile Alanya Arası) ve Bağlantı Yolları Projesi kapsamındaki çalışmaların sürdürülebilmesi amacıyla Antalya'nın Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.???????
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