Antalya Barosu Avukatlarından Oluşan Tiyatro Topluluğu 23 Yıldır Sahne Alıyor - Son Dakika
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Antalya Barosu Avukatlarından Oluşan Tiyatro Topluluğu 23 Yıldır Sahne Alıyor

Antalya Barosu avukatları, kurdukları 'Yırtık Cübbe' adlı tiyatro topluluğuyla 23 yıldır oyunlarını sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Avukatlar, hem duruşmalara katılıp hem de oyunlarını sahnelemek için baro binasında prova yaparak özverili bir şekilde çalışıyor. Her yıl farklı türlerde eserleri tiyatro sahnesine taşıyan topluluk, bu sene Yunanlı oyun yazarı Dimitri Psathas'ın 'Yalancı Aranıyor' adlı komedi oyunuyla büyük ilgi görüyor. Avukatlar, tiyatro sahnesinde stres atma ve insanlara ulaşma aracı olarak da tiyatro ile uğraşmanın keyfini çıkarıyor.

18.06.2024 12:27
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Antalya Barosu avukatları, kurdukları "Yırtık Cübbe" adlı tiyatro topluluğuyla 23 yıldır oyunlarını sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Baro avukatlarından Soner Ustaoğlu, hayatını kaybetmeden önce 2001 yılında meslektaşlarının destekleriyle Yırtık Cübbe Tiyatro Topluluğunu kurdu.

Avukatlar bir yandan duruşmalara katılırken bir yandan da oyunlarını sahnelemek için baro binasında prova yapmaya başladı.

Topluluğun özverili çalışmaları sonucunda avukatlar her yıl komedi, trajedi ve dram türleri başta olmak üzere farklı konulardaki eserleri tiyatro sahnesine taşıyor.

Avukatlar bu sene ise 14 kişilik ekiple Yunanlı oyun yazarı Dimitri Psathas'ın "Yalancı Aranıyor" komedi türüyle salonları dolduruyor.

Avukat Leyla Nur Kaymakoğlu, AA muhabirine, 13 senedir avukat arkadaşlarıyla tiyatro eserlerini sahnelediklerini söyledi.

Yırtık Cübbe Tiyatro Topluluğu'nun avukatlardan oluşan ilk tiyatro topluluğu olduğuna dikkati çeken Kaymakoğlu, "Avukat arkadaşlarımız 2001 yılından beri aktif olarak oyun sergilemekte, gösterim yapmakta. Her sene bir oyun sergileniyoruz." dedi.

Bu seneki tiyatro oyununda 14 kişinin yer aldığını anlatan Kaymakoğlu, 23 yıl boyunca birçok avukat arkadaşının toplulukta görev aldığını kaydetti.

"Tiyatro sahnesi bizim için stres atma yeri"

Tiyatro topluluğunda yer alan oyuncuların tamamının avukatlardan oluştuğuna dikkati çeken Kaymakoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Avukatlık mesleği pek çok noktaya dokunan bir meslek. İnsanlara bire bir dokunabilecek bir sanat dalı olarak tiyatroyla uğraşıyoruz ve bu işten de çok keyif alıyoruz. Sadece bunu tiyatro olarak da değil aynı zamanda insanlara ulaşma aracı olarak da sosyal sorumluluk projesi olarak yapıyoruz. O yüzden de bizim için çok kıymetli. Bizi izleyenler genellikle 'sizi profesyonel sandık" şeklinde geri dönüşler alıyoruz. Barolar arası tiyatro festivalinde turneye çıkıyoruz. Ankara, İzmir, Adana ve Bursa gibi kentlerde gösterimler yaptık. Tiyatro sahnesi bizim için stres atma yeri diyebilirim. Duruşmalar esnasında avukat kimliğimizi yansıtıyoruz, beyanda bulunuyoruz. Aynı şekilde tiyatro salonlarında sahneye çıkıyoruz. Salonlarımız doluyor ve bu da bizi çok mutlu ediyor."

Bu sene ilk kez bir çocuk oyununu da sahnelediklerini belirten Kaymakoğlu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy okullarındaki çocuklara oynadıklarını aktardı.

Avukat Nuri Erman Ateş ise 10 yıldır meslektaşlarıyla tiyatro eserlerini sahnelediklerini söyledi.

Bu sene "Yalancı Aranıyor" adlı politik mizah türündeki eseri sahneye koyduklarını anlatan Ateş, "Milletvekili rolündeki Kamil karakterini oynuyorum. Biz Yırtık Cübbe tiyatro topluluğu olarak profesyonel hocalarımızla çalışırız. Kurucu hocalarımızdan Selim Gürata aynı zamanda Devlet Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeliğine devam ediyor." diye konuştu.

Avukatlar olarak mesajı olan tiyatro eserlerini sahneye koyduklarına dikkat çeken Ateş, oynayacakları tiyatro eserine ekip olarak karar verdiklerini vurguladı.

Mahkeme tecrübelerini tiyatro sahnesine aktarıyorlar

Her sene farklı türde eserleri sergilemeye gayret ettiklerini belirten Ateş, şunları anlattı:

"Avukatlar olarak katıldığımız mahkemelerde dramatik bir yapı oluştururuz. Yani hakim, savcı ve avukat sacın üç ayağıdır. Oynadığımız oyunlar da aslında aynı dramatik yapıdadır, iki farklı tezin çarpışmasıyla dramatik oyunlar ortaya çıkar. Dolayısıyla iki farklı disiplin gibi görünse de ortak yönü çok fazla olan bir alan. Biz gerek mahkeme tecrübelerimizi tiyatro sahnesine, gerek tiyatro sahnesinde profesyonellerden edindiğimiz tecrübeyi mahkeme sahnelerine aktarıyoruz."

Tiyatro Yönetmeni Alican Aktan da 23 yıllık bir ekibin bir şekilde tiyatroya gelip prova yaptıklarını ve alaylı amatör olmalarına rağmen profesyonel bir mücadele içerisinde tiyatro eserlerini sahneye koyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Barosu Avukatlarından Oluşan Tiyatro Topluluğu 23 Yıldır Sahne Alıyor - Son Dakika

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