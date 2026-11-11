Antalya Büyükşehir, Atatürk'ün sevdiği eserlerle 'Hasret' konseri düzenledi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir, Atatürk'ün sevdiği eserlerle 'Hasret' konseri düzenledi

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Antalya Büyükşehir, Atatürk\'ün sevdiği eserlerle \'Hasret\' konseri düzenledi
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88. yılında 'Hasret' konseriyle andı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Atatürk'ün sevdiği eserler seslendirildi ve vatandaşlar şarkılara eşlik etti.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88. yılında düzenlediği "Hasret" konseriyle andı. Konserde Atatürk'ün sevdiği eserler seslendirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88. yılında düzenlediği "Hasret" konseriyle andı. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde vatandaşlar, Atatürk'ün sevdiği şarkılara eşlik etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Sanat Müziği İcra Heyeti tarafından düzenlenen konserde, Türk sanat müziği sanatçısı Elif Güreşçi sahne aldı. Güreşçi, "Bir Fırtına Tuttu Bizi", "Gemi Kalkar Sular Akar", "Vardar Ovası", "Fikrimin İnce Gülü", "Yanık Ömer", "Çeçen Kızı", "Kimseye Etmem Şikayet Ağlarım Ben Halime" ve "Mazi Kalbimde Bir Yaradır" gibi eserleri seslendirdi.

Konserin sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Gürler, sanatçı Elif Güreşçi'ye çiçek takdim etti.

Kaynak: ANKA
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