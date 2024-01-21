Hakan Tütüncü, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti.

Tütüncü'nün, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaretine NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, Atay Uslu ve İbrahim Ethem Taş katıldı.

Daha sonra MHP Antalya İl Başkanlığını ziyaret eden Tütüncü ve beraberindekiler, MHP Antalya milletvekilleri Abdurrahman Başkan ve Hilmi Durgun ile MHP İl Başkanı Onur Temel ile bir araya geldi.

Tütüncü, yaptığı açıklamada, yerel seçimlerin Türkiye için önemli bir süreç olduğunu belirtti.

Bu sürecin Cumhur İttifakı ortaklarıyla birlik ve beraberlik içinde geçirileceğine inandığını kaydeden Tütüncü, "Sizlerin desteğiyle gerçek belediyeciliği şehrimize taşıyacağız. Hedefimiz 19 ilçemizle büyükşehir seçimlerini kazanmak. Zihnimizdeki Antalya hayalini hep birlikte ortaya koyacağız. Bu seçim sonunda inşallah kazanan milletimiz olacak, devletimiz olacak." ifadelerini kullandı.