Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Alanya\'daki Arıtma Sorununu Çözecek

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya'daki arıtma sorununu Alanya Belediyesi ile iş birliği içinde çözeceklerini söyledi. Mevcut arıtmanın olduğu bölgede yeni arıtma yapacaklarını belirten Başkan Böcek, "Projenin ihalesi için çalışıyoruz. En kısa sürede bu sorunu çözerek ilçemize modern bir tesis kazandıracağız" dedi

Başkan Böcek, Alanya ziyaretleri kapsamında Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i makamında ziyaret etti. Alanya'da gerçekleştirilen yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Böcek, ilçede halkın desteğiyle büyük başarılar elde ettiklerini vurguladı.

Alanya'ya 3 milyar 477 milyon TL'lik bir yatırım yaptıklarını dile getiren Başkan Böcek, "Alanya merkezin arıtma sorununu Alanya Belediyesi ile işbirliği içinde çözeceğiz. Mevcut arıtmanın olduğu yerde yeni arıtma yapacağız. Şimdi projesinin ihalesi için çalışıyoruz. En kısa sürede bu sorunu çözerek ilçemize modern bir tesis kazandıracağız. Antalya ve Alanya'yı azimle ve gururla yönetmeye devam edeceğiz" diye konuştu.