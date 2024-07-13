Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cittaslow Türkiye Koordinatörü Seçildi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cittaslow Türkiye Koordinatörü Seçildi

Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) Olağanüstü Türkiye Genel Kurul Toplantısı'nda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Cittaslow Türkiye Koordinatörü seçildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Böcek, büyükşehirlerin küreselleşmede kilit oyuncular olduğunu vurgulayarak, Cittaslow hareketine önem verdiklerini belirtti. Böcek, sakin şehir felsefesini kentin diğer ilçe ve bölgelerine yaymak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

13.07.2024 17:23
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Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) Olağanüstü Türkiye Genel Kurul Toplantısı'nda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Cittaslow Türkiye Koordinatörü seçildi.

Cittaslow Olağanüstü Türkiye Genel Kurul Toplantısı, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, burada yaptığı konuşmada, büyükşehirlerin, küreselleşmede kilit oyuncular olduğunu belirtti.

İşbirliği ve ağ oluşturma girişimlerinin belediyelerin kalkınması için önemli olduğuna dikkati çeken Böcek, "Dünya kenti Antalya'mıza katkı sağlayan tüm fırsatlardan yararlanmak için uluslararası ilişkiler politikasını en iyi şekilde sürdürüyoruz. O nedenle dünyanın en güçlü belediye ağlarından biri olan, kentlerin çevresel, kültürel ve toplumsal değerlerinin korunmasına katkı sağlayan Cittaslow hareketine de büyük önem veriyoruz." diye konuştu.

Böcek, sakin şehir felsefesini kentin diğer ilçe ve bölgelerine yaymak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Cittaslow hareketinin, şehirlerin daha sürdürülebilir, yaşanabilir ve insan odaklı olması için önemli bir adım olduğunu belirten Böcek, şunları kaydetti:

"Bu hareketin bir parçası olarak, yerel kimliklerimizi koruyarak yaşam kalitemizi artırmayı hedefliyoruz. Türkiye'den Cittaslow'a üye ilçelerimizin katılımıyla bu hedeflere daha güçlü bir şekilde ilerlediğimize inanıyorum. Antalya'mız ve ülkemiz için üzerimize düşen sorumluluklardan kaçınmayacağız. Bundan sonrası için de menfaatimize olacak her girişimi üstlenmeye hazırız. Bu süreçte, hepimizin ortak stratejiler geliştirerek hareket etmesi büyük önem taşımaktadır."

Konuşmaların ardından toplantıda, Muhittin Böcek Cittaslow Türkiye Koordinatörü ve Türkiye Komite Başkanı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy da Teknik Koordinatör seçildi.

Bu kapsamda, Antalya'da Cittaslow'un Türkiye Koordinatörlüğü ofisi açılacağı ve tüm çalışmaların bu ofis tarafından yürütüleceği belirtildi.

Toplantıda, Cittaslow Uluslararası Ağı Genel Sekreteri Pier Giorgio Oliveti, ağ içindeki güncel gelişmeler ve üyelik süreçlerine ilişkin sunum yaptı.

Genel kurula ayrıca, Uluslararası Cittaslow Başkan Yardımcısı Jacek Kostka, Cittaslow Avrupa Birliği Ofisi Koordinatörü Joanna Wrzosek-Dziemidowicz, Türkiye'deki sakin şehirlerin belediye başkanları, aday ilçelerin belediye başkanları ve akademisyenler de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cittaslow Türkiye Koordinatörü Seçildi - Son Dakika

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