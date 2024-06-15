Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten Kurban Bayramı Mesajı

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bayramın huzurunu ve coşkusunu doyasıya yaşayacağınız, sevdiklerinizle bol bol keyifli ve mutlu zamanlar geçireceğiniz bir tatil olmasını diliyorum. Bu bayramın size, ailenize, Antalya'mızda tatilini geçiren misafirlerimize, ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve huzur dolu güzel günler getirmesini diliyorum" dedi.

Böcek, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Böcek'in mesajı şöyle:

"Birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, toplumsal barışın güçlendiği, sosyal dayanışmanın, sevgi, saygı ve hoşgörünün doyasıya yaşandığı bir Kurban Bayramı'na daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kurban Bayramımız kutlu olsun

Bayramlar, mutlulukların paylaşıldığı; birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendiği; insanların kaynaşmasına ve barışa aracılık eden özel ve önemli günlerdir. Kurban Bayramı da paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın öne çıktığı önemli bir değerimizdir. Dini vecibelerini yerine getirirken ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı da unutmayalım.

Siz değerli hemşerilerimizin keyifli, huzurlu bir bayram yaşaması için Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm önlemlerimizi aldık. 9 günlük bayram tatili süresince tüm birimlerimizle görevimizin başında, sizlerin hizmetinde olacağız. Bize ihtiyacınız olan her an yanınızda olmayı sürdüreceğiz.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 farklı noktada ücretsiz kurban kesim hizmeti sunacağız. Kasaplarımız sağlıklı ve hijyenik koşullarda kesim yaparak vatandaşlarımıza hizmet verecek. Kurban kesimlerinin Antalya'mıza yakışır şekilde yapılması için Zabıta ekiplerimiz görev başında olacak. Kurban kesimlerinin sadece belirlenen yerlerde yapılması noktasında siz değerli hemşerilerimin gereken hassasiyeti göstereceğinize inanıyorum. Değerli hemşerilerimizin bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi için ücretsiz ulaşım hizmetimiz bu bayramda da devam edecek. Belediyemize ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve hafif raylı sistem araçları 4 günlük bayram süresince ücretsiz yolcu taşıyacak.

Bayramın huzurunu ve coşkusunu doyasıya yaşayacağınız, sevdiklerinizle bol bol keyifli ve mutlu zamanlar geçireceğiniz bir tatil olmasını diliyorum. Bu bayramın size, ailenize, Antalya'mızda tatilini geçiren misafirlerimize, ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve huzur dolu güzel günler getirmesini diliyorum."