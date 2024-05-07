Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde yayla yollarında bakım ve onarım çalışması yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde yayla yollarında bakım ve onarım çalışması yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde yayla yollarında bakım ve onarım çalışması yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında bozulan yayla yollarında bakım ve onarım çalışması başlattı. Alanya, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde kırsal mahallelerin yanı sıra yayla yollarında da yoğun bir çalışma yapılıyor. Ekipler, yağış, heyelan ve göçük nedeniyle bozulan yolları temizleyerek dolgu ve asfaltlama işlemlerini gerçekleştiriyor. Ayrıca, vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için yayla mevsiminin başlamasıyla birlikte yollarda bakım ve onarım çalışmaları da yapılıyor.

07.05.2024 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesince Alanya, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde kış aylarında bozulan yayla yollarında bakım ve onarım çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kış aylarında bozulan yollarda çalışma başlatıldı.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Alanya, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde kırsal mahallelerinin yanı sıra yayla yollarında da yoğun bir çalışma yapılıyor.

Yağış, heyelan ve göçük nedeniyle bozulan yollar kepçe yardımıyla temizlenerek önce dolgu ardından asfalt ile kaplanıyor.

Ekipler, yayla mevsiminin başlamasıyla vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için yollarda bakım ve onarım da yapıyor.

Bu kapsamda Alanya'daki Sapadere, Çamlıca ve Beyreli mahalleleri grup yolunda göçük olan ve bozulan yolda çalışmalar başlatıldı.

Kırsal alan ekipleri, Kargıcak, Beyreli ve Cikcilli yaylaları ile Gündoğmuş Yeniköy, Çamlıalan ve Kadıyakası yollarında toprak dolgu, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi.

Ekipler, Akseki Ceceler-Karakışla grup yolunun ise bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Gündoğmuş ilçesinde de yol bakım çalışmalarının yanı sıra dar ve engebeli yollarda genişletme ve asfalt çalışması yapılıyor.

Kaynak: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş, Antalya, Alanya, Ulaşım, Yerel Haberler, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde yayla yollarında bakım ve onarım çalışması yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:49 Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti Gözler yapılacak açıklamada Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti! Gözler yapılacak açıklamada
12:30 İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu
11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
10:52 AK Parti’ye oy vermeyen 6 milyon seçmenin hangi partiyi tercih ettiği belli oldu AK Parti'ye oy vermeyen 6 milyon seçmenin hangi partiyi tercih ettiği belli oldu
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
12:49 Portekiz Cumhurbaşkanı, Müşterinin Patates Kızartmasını Masadan Aldı Portekiz Cumhurbaşkanı, Müşterinin Patates Kızartmasını Masadan Aldı
12:12 Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak
11:42 Maçtan saatler sonra ortaya çıktı İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış
11:38 Bir ilçe diken üstünde Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi Bir ilçe diken üstünde! Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi
11:38 Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum
11:33 Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma
11:18 Çin’deki hastanede bıçaklı saldırı: 10 ölü 23 yaralı Çin'deki hastanede bıçaklı saldırı: 10 ölü 23 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 13:00:52. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde yayla yollarında bakım ve onarım çalışması yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement