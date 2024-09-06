Antalya Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Ziyaretçi Artışı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Ziyaretçi Artışı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez ilçesinde bulunan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, son günlerde yoğun ilgi görüyor. Merkezde şimdiye kadar 642 hayvan sahiplendirilirken, bin 160 kedi ve köpek hala sahiplendirilmeyi bekliyor.

06.09.2024 12:09  Güncelleme: 12:22
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez ilçesine bağlı Kirişçiler Mahallesi'nde 2023 yılında hizmete açtığı ve bugüne kadar birçok sokak hayvanına umut olan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde son günlerde ziyaretçi artışı yaşandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl hizmete sunduğu Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarını sahiplenmek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

642 hayvan sahiplendirildi

42 bin metrekare alana yayılan tesiste sokak hayvanları geniş, alttan ısıtmalı kulübelerde misafir ediliyor, gerekli tüm bakımları yapılıyor ve tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Bakımevinde, kedi evi, köpek kulübesi, 7/24 acil kliniği, ameliyathaneler ve karantina binası gibi bölümler bulunuyor. Bugüne kadar 642 hayvanın sahiplendirildiği merkezde ayrıca 4 bin 473 hayvanın kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirilirken, 493 can dosta da yapılması zor olan ve az sayıda veterinerin gerçekleştirebildiği ortopedi operasyonu yapıldı.

Bin 160 kedi ve köpek sahiplendirilmeyi bekliyor

Can dostlar, bakımevine getirildikten sonra tüm gerekli bakım ve tedavi işlemleri yapılıyor. Sonrasında, geçici yuvalarında modern şartlarda ağırlanan ve yeni yuvalarına gitmek için bekleyen can dostlar, son dönemlerde yaşanan yoğunlukla birlikte de kalıcı yuvalarına kavuşuyor. Sahiplenmeye gelen vatandaşlar, rehabilitasyon işlemleri tamamlanan hayvanlarla uyumunu görmek ve kaynaşmak amacıyla, hazırlanan parkurda serbest zaman geçiriyor ve gerekli uyum sağlandıktan sonra sahiplenme işlemlerine başlıyor. Bakımevinde toplam bin 160 kedi ve köpek halen sahiplendirilmeyi bekliyor.

Her gün 2 saat sahiplenme işlemleri yapılıyor

Merkezde bulunan can dostları sahiplenmek isteyen Antalyalılar, her gün 14.00-16.00 saatleri arasında Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne kimlik kartlarıyla gelip, tedavi ve rehabilitasyon işlemleri tamamlanmış kedi ve köpekleri sahiplenebiliyor.

"Satın alma sahiplen"

Merkezde görevli Veteriner Hekim Ünzile Kaya, son zamanlarda sahiplenme için çok sayıda vatandaşın geldiğini ve bundan mutluluk duyduklarını söyledi. Kaya, şöyle konuştu:

"Buraya gelen sahipsiz hayvanların, geldikten sonra enfeksiyon, kırık gibi sorunlarını tedavi edip, kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bir süre gözetim altında tutup, genel durumlarına baktıktan sonra sahiplendirme kısmına alıyoruz. Rehabilitasyon süreci biten hayvanlarımız burada sahiplenilmeyi bekliyor. Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımızın 18 yaşından büyük olması ve kimlik kartıyla gelmesi yeterli. Artan sahiplenme sayısı bizi memnun ediyor. Daha da artmasını umuyorum. Tüm vatandaşlarımızı sahiplendirme için buraya bekliyoruz. Böylelikle bu güzel kedi ve köpeklerimize yeni yuvalar bulabiliriz. Satın almayın sahiplenin."

Sık sık hayvan sahiplenmeye gelen ve son gelişinde derneği adına 13 köpek sahiplenen Akdeniz Hayvan Severler Derneği Kurucusu Berrin Özkan ise "Buradan hayvanları çıkartıp, derneğimiz aracıyla dışarıdaki insanların sahiplenmesini sağlıyoruz. Başka yerlerde de birçok barınak gördüm ama Antalya Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, çok özel bir tesis. Geniş bir kapasitesi var, modern ve can dostlarımızın birçok ihtiyacını karşılıyor. İstediğimiz zamanlarda bize destek veriyorlar. Buradaki tüm personel elinden geleni yapıyor ancak şehirdeki tüm hayvanlara yetişmeleri zor. Antalyalıların buraya gelip hayvanları sahiplenmelerini istiyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde Ziyaretçi Artışı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Ziyaretçi Artışı - Son Dakika

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