Antalya Büyükşehir Belediyesi Güreşçisi Yusuf Can Zeybek 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Oldu - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Güreşçisi Yusuf Can Zeybek 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Oldu

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yağlı güreşlerin gelişmesi adına verilen desteklerin ne kadar yerinde olduğunu belirtti.

08.07.2024 09:43  Güncelleme: 10:54
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(ANTALYA) -  663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Yusuf Can Zeybek oldu. Başkan Muhittin Böcek, "Antalya'mızın kültürel zenginliklerinden biri olan yağlı güreşlerin gelişmesi adına verdiğimiz desteklerin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha gördük" dedi.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin başpehlivanları Yusuf Can Zeybek ve Mustafa Taş finalde karşı karşıya geldi. Yaklaşık 51 dakika süren final müsabakasının sonunda kazanan isim Yusuf Can Zeybek oldu. Zeybek, başpehlivanlık sevincini yendiği rakibi Mustafa Taş'a sarılarak kutladı.

  1. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, yaşadığı mutluluğu, şu sözlerle dile getirdi:

"Buraya çok çalışarak geldik. Kışın çok güzel kamplar geçirdik. Allah'a şükür şampiyon olduk. Bileğimizin hakkıyla kazandık. İkinci kemer için geldik. Rahmetli annem için güreştim. Alalh'ın izniyle kazandık. İnşallah seneye daha iyi çalışacağız. Seneye 3. kemer için için güreşeceğim. Bizleri destekleyen ve her zaman yanımızda olan Başkanımız Muhittin Böcek'e de çok teşekkür ediyorum. Seneye daha iyi çalışıp kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum. Bu kemeri Antalya'ya ve Duraliler halkına armağan ediyorum."

Başkan Muhittin Böcek de er meydanında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni başarıyla temsil eden pehlivanları kutladı. Başkan Böcek, şunları söyledi:

"Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak finale adımızı yazdırdık. Sonuç ne olursa olsun Altın Kemer Antalya'ya gelecekti. Bu sonucu ve bu mutluluğu bizlere yaşatan pehlivanlarımıza Antalya halkımız adına teşekkür ediyorum. Antalya'dan dualarımızla gönderdik güreşçilerimizi buraya. Finale kalan iki güreşçimizin de gözlerinden öpüyorum. Antalya'mızın kültürel zenginliklerinden biri olan yağlı güreşlerin gelişmesi adına verdiğimiz desteklerin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha gördük. Altın Kemer'i bir kez daha Antalya'mıza kazandırdığımız için çok mutlu ve gururluyuz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Güreşçisi Yusuf Can Zeybek 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi Güreşçisi Yusuf Can Zeybek 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Oldu - Son Dakika
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