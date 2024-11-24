Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hortumdan Zarar Gören Çiftçilere Destek Oluyor

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Böyle torun olmaz olsun! Ekmek bıçağını önce dedesine sonra kendisine sapladı

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu'da yaşanan hortum nedeniyle seraları zarar gören çiftçilere destek oldu. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgede incelemelerin ardından hasar tespiti yaptı ve hortumdan zarar gören çiftçileri ziyaret ederek

destek sözü verdi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi turuncu kod uyarısının devam ettiği kentte ilgili tüm birimleri ile birlikte teyakkuz halinde hazır bekliyor.

Antalya'da turuncu kod uyarısının ardından Aksu ilçesinde aşırı yağış ve hortum nedeniyle 80 dekar ekili sera alanında maddi zararlar oluştu. Aksu Kemerağzı Mahallesi'nde aralıklarla üç kez yaşanan kuvvetli hortum, sera profillerinin sabitlendiği betonları yerinden söktü. Sera demirlerini eğerek naylon kaplamaları yerinden uçuran hortum, ekili fidelere de zarar verdi. Afet sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri afet bölgesinde hasar tespit çalışması yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Aykut Kaya ve Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ile birlikte zarar gören seraları inceleyen Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel de çiftçilerin taleplerini dinledi.

"Üreticilerimizin her zaman yanındayız"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, "Ekiplerimizle birlikte sabah saatlerinden itibaren bölgede hasar tespit çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Tespitlerimize göre yaklaşık 80 dekarlık kapalı örtü altı sera alanlarında ciddi hasarlı kayıplar olduğunu gördük. Seraların naylonlarında, metal aksamlarında, iskeletlerinde ve ürünlerinde önemli bir kayıp yaşanmış durumda. Başkanımız Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma projesi kapsamında afet desteklemelerinde üreticilerimizin her zaman yanındayız. Bu afette de üreticilerimize gerekli desteklemelerin yapılabilmesi için tespitlerimizi tamamlayıp en kısa sürede dertlerine derman olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Büyükşehir Belediye'mizin ekipleri bizi yalnız bırakmadı"

Hortumdan seraları zarar gören üretici Mehmet Yılmaz, "Yaşanan afetten dolayı 20 dönüm domates ektiğim seralar maalesef zarar gördü. Üç kardeş olarak burada üretim yapıyoruz. Tahminimiz bizim seralarımızda 15 Milyonluk bir zarar oluştu. Bir ay sonra toplamaya başlayacağımız domateslerin hasadını yapamayacağız. Bu enkazı kaldırmak yeniden kurmak oldukça zor olacak. Bu süreçte milletvekilimiz ile birlikte Büyükşehir Belediye'mizin ekipleri bizi yalnız bırakmadı. Seda hanım naylon desteği sözü verdi. Sağ olsunlar ilgilendiler. Başkanımız Muhittin Böcek'e bizim yanımızda olduğu için teşekkür ediyoruz "dedi.

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi, sağanak yağışın ardından ASAT ve İtfaiye ekipleriyle birlikte teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. ASAT ve İtfaiye başta olmak üzere ilgili diğer birimleri ile birlikte merkez ve doğu ilçelerinde yaşanan olumsuzluklara karşı hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi su baskınlarına karşı tahliye işlemleri yapıyor. ASAT ve Büyükşehir ekipleri, alt geçitlerde ve göllenme olan bölgelerde tıkanan yağmur suyu mazgallarını açmak için faaliyetlerini sürdürüyor. Park bahçeler ekipleri de ağaç devrilmelerine müdahale ediyor. Ekipler, yağıştan dolayı mahsur kalan hayvanların da yardımına koşuyor. Büyükşehir Belediyesi ilgili tüm birimleri ile birlikte olumsuz bir durum yaşanmaması için çok sayıda personel ve araç ile teyakkuz halinde bekliyor.