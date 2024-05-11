Antalya Büyükşehir Belediyesi İlkokul Öğrencileri İçin Kitap Okuma Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi İlkokul Öğrencileri İçin Kitap Okuma Etkinliği Düzenledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi' kapsamında ilkokul öğrencileri için kitap okuma etkinliği düzenledi. Etkinlikte öğrenciler, Antray'da kitap okuyarak kitap okumanın önemine dikkat çekti.

11.05.2024 11:19
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında ilkokul öğrencileri için kitap okuma etkinliği düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Ulaşım A.Ş.'ye bağlı Antray, ilkokul öğrencilerini ağırladı. 3.Etap Varsak-Müze etabı Gazi durağında Antray'a binen Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri, Müze durağına kadar yolculuk yaptı. Yolculuk boyunca kitap okuyan öğrenciler, hazırladıkları renkli pankartlarla da kitap okumanın önemine dikkat çekti.

BAŞKAN BÖCEK'E TEŞEKKÜR

Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu Müdür Yardımcısı Mustafa Baki, etkinlik için kendilerine destek veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Baki, "Milli Eğitim Bakanlığı ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi' kapsamında okulumuz 3. sınıf öğrencileri ile tramvayda kitap okuma etkinliği düzenlemeye karar verdik. Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Ulaşım A.Ş. yetkilileri ile yaptığımız görüşme sonucunda bizlere güzel bir imkan sağladılar. İstasyonlarda ve tramvay içerisinde öğrencilerimizin güvenliği sağlanarak çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz hem kitap okudu hem de kitap okumanın dikkatine dikkat çekti. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi İlkokul Öğrencileri İçin Kitap Okuma Etkinliği Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi İlkokul Öğrencileri İçin Kitap Okuma Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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