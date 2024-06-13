Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı için önlemler aldı

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ve kente gelen ziyaretçilerin Kurban Bayramını rahat ve huzurlu geçirebilmesi için tüm önlemlerini aldı. Başta çevre sağlığı ve hayvan sağlığı ekipleri olmak üzere, zabıta, itfaiye, mezarlık ve ASAT ekipleri bayram boyunca görevlerinin başında olacak. 4 günlük tatil süresince toplu ulaşımda, Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı araçları ücretsiz yolcu taşıyacak. ANET sosyal tesisler ve mesire alanları da bayram boyunca hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi kesim işleminin hijyenik ortamlarda yapılabilmesi için üç noktada hizmet verecek. Vatandaşlar Muratpaşa İlçesi Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı ve Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı ile Döşemealtı Kömürcüler Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarında, bayramın ilk ve ikinci günlerinde ücretsiz kurban kesim hizmetinden yararlanabilecek. Büyükşehir Belediyesi'nin Serik ve Kaş- Demre kesimhaneleri de bayramın birinci ve ikinci günü büyükbaş hayvanların kesimi için vatandaşların kullanımına açık olacak.

Bayramda ulaşım ücretsiz

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ücretsiz ulaşım kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği resmi plakalı otobüsler, Antray ile nostalji tramvayı 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde 4 günlük Kurban Bayramı boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak.

Kurbanlıklarını elinden kaçıran vatandaşların mağdur olmaması için bir ekip de hazır bekleyecek. Vatandaşlar, "Hayvan Yakalama Timi"ne 'Alo Zabıta 153', '0242 332 22 33' veya '444 94 20' numaralı 'ABİM' hattından ulaşarak yardım isteyebilecek.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, tedbirleri en üst düzeye çıkardı. Vatandaşlar herhangi bir arıza ve şikayet için 'ALO ASAT 185'i, '0 530 676 67 67' numaralı Whatsapp ihbar hattına bildirimde bulunabilecek.

Zabıta ekipleri bayram boyunca görevde olacak

Bayram süresince Zabıta Dairesi Başkanlığı görev başında olacak. Ekipler halkın, mezarlıkları rahat ziyaret edebilmesi için gereken önlemleri alacak. Vatandaşlardan gelen şikayetlere de anında müdahale edilecek. Yurttaşlar şikayetlerini, 'ALO 153' numaralı zabıta merkezine bildirebilecek.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, merkez grup başta olmak üzere, 49 istasyonda görevli 673 itfaiye personeli olası bir yangına karşı 24 saat hazır olacak. Vatandaşlar, yangın ihbarlarını 112 numaralı telefona bildirebilecek.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri bayram öncesinde yoğunlaştırdığı vektörel mücadeleye, tatil süresince devam edecek. Hayvansal atıklar nedeniyle artabilecek sinek oluşumlarının önüne geçmek için görev başında olacak ekipler, kesim noktalarında ilaçlama yapacak.

Bayram öncesi ve bayramda en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunan mezarlıklarda da gerekli önlemler alındı. 19 ilçe mezarlıkları temizlenerek bayrama hazır hale getirildi. Andızlı, Kurşunlu ve Uncalı kent mezarlıklarında arife günü ve bayramda din görevlileri, yurttaşlara mezarlık ziyaretlerinde yardımcı olacak.

Kurşunlu'ya ücretsiz ring seferleri

Büyükşehir Belediyesi, arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü de dahil olmak üzere Kurşunlu Kent Mezarlığı'nda yakınları bulunan vatandaşlar için Uncalı Mezarlığı'ndan saat başı ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Kent merkezi ve 19 ilçenin merkez mezarlıklarında da çiçek dağıtımı yapılacak.

Sosyal tesisler ve mesire alanları bayramda açık

ANET A.Ş. tarafından işletilen sosyal tesisler Kurban Bayramı'nda hizmetlerine devam edecek. Büyükşehir Belediyesi Tophane Çay Bahçesi Kurban Bayramı'nın birinci günü saat 15.00-24.00 saatleri arasında hizmet verecek. Diğer günlerde ise 08.00-24.00 saatleri arasında halkın hizmetinde olacak.

ANET A.Ş tarafından işletilen Topçam ve Sarısu Mesire alanları, bayram tatilinde de piknikçilere hizmet vermeye devam edecek. Bayram boyunca Topçam Mesire Alanı 07.00-24.00, Sarısu Mesire Alanı 07.30-24.00, Sarısu Kadınlar Plajı ise Bayram boyunca açık olacaktır. Halk Et Satış Mağazaları ise arife günü 09.00-19.00 saatlerinde hizmet verirken Kurban Bayram boyunca kapalı olacak.