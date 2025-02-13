Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ve sendikalar arasında, 8 bin 841 personeli kapsayan yeni bir toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyle en düşük net ücret 37 bin 430 TL olarak belirlendi.

13.02.2025 17:00  Güncelleme: 17:48
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Belediye-İş ve Güvenlik İş Sendikası arasında 8 bin 841 personeli kapsayan toplu iş sözleşmesini imzaladı. Başkan Muhittin Böcek, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve belediyenin mali imkanları doğrultusunda güzel bir sözleşmeye imza attıklarını belirterek, "En düşük net ücret 37 bin 430 TL olmuştur" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Belediye İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan ve Güvenlik İş Sendikası Antalya Bölge Başkanı Recep Mutaf ile 1 Ocak 2025-31 Aralık 2026 tarihleri arasını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzaladı.

"Sözleşmemizin tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum"

İmza töreninde konuşan Başkan Muhittin Böcek, iki yıl süreli toplu iş sözleşmesi görüşmelerini başarıyla tamamladıklarını belirterek, "8 bin 19 Belediye-İş, 822 Güvenlik-İş olmak üzere toplamda 8 bin 841 çalışma arkadaşımızı kapsayan toplu iş sözleşmemizi imzaladık. Günümüz ülke ekonomik koşulları ile belediyemizin mali imkanları doğrultusunda en düşük net ücret 37 bin 430 TL olmuştur. Toplu iş sözleşme sürecimizin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni sözleşmemizin tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Belediyemizin şartlarını zorlayarak en güzelini yaptınız"

Belediye İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan ise toplu iş sözleşmesinin tüm emekçilere hayırlı olmasını dileyerek, "Muhittin Başkanımız bir yıl önce de bir ek protokol ile işçi arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmedi. Belediyemizin şartlarını zorlayarak en güzelini yaptınız. Sözleşmenin imzalanması sürecinde emeği geçen katkı koyan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Güvenlik İş Sendikası Antalya Bölge Başkanı Recep Mutaf, önceki sözleşmede de Başkan Böcek'in ek sözleşmeler ile işçi arkadaşları enflasyona ezdirmediğini vurgulayarak, "Bu dönemde iki yıllık güzel bir sözleşme yaptık. Türkiye şartlarının üstünde bir sözleşme oldu. Tüm üye arkadaşlarımız adına sendikamız adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika

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