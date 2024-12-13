Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Alanyalı Bal Üreticilerine Arı Kovanı Hibesi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Alanyalı Bal Üreticilerine Arı Kovanı Hibesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'daki 80 bal üreticisine toplam 160 arı kovanı dağıtarak kırsal kesimde arıcılığı desteklemeye devam ediyor. Üreticiler, bu hibenin maliyet artışları karşısında kendileri için önemli bir destek olduğunu ifade etti.

13.12.2024 10:59
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, daha önce diğer ilçelerde gerçekleştirilen arı kovanı hibe desteğini bu kez Alanyalı bal üreticilerine yaptı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından talepte bulunan ve belgesi olan 80 bal üreticisine toplam 160 arı kovanı dağıtımı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimde arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine ve geliştirilmesine destek vermek amacıyla başlattığı arı kovanı hibelerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi son olarak Alanyalı bal üreticilerine arı kovanı hibesi yapıldı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından talepte bulunan ve belgesi olan 80 bal üreticisine toplam 160 arı kovanı dağıtıldı.

Kovan hibesi hakkında bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü yetkilileri, arıcılık faaliyeti yaptığına dair belgesi olan ve başvuruda bulunan üreticilere kovan desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

"Bu hibe bizleri mutlu etti"

Alanya'da arı kovanı hibesi alan bal üreticileri, maliyetlerin sürekli arttığı bir dönemde bu desteğin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Üretimin desteklenmesi bakımından yapılan bu hibe bizleri mutlu etti. Her zaman üreticini yanında olduğunu gösteren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Alanyalı Bal Üreticilerine Arı Kovanı Hibesi - Son Dakika

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