Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kadın İstihdamında Öncü

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 3 bin 324 kadın personeli ile hem hizmet kalitesini artırıyor hem de toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlıyor. Ulaşımdan tarıma, kültürden sağlığa kadar birçok alanda görev yapan kadın çalışanlar, Antalya'nın gelişimine yön veriyor.

Kent genelinde ulaşımdan tarıma, eğitimden kültür ve sanata, sağlıktan spora kadar birçok alanda çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde kadın çalışanların katkısı artıyor. Yönetim kadrosundan sahaya kadar birçok farklı kademede görev alan kadınlar, ürettikleri projeler ve sundukları hizmetlerle Antalya'nın gelişimine yön veriyor. Kadın bakış açısının karar alma süreçlerine dahil edilmesiyle birlikte kent; daha güvenli, daha estetik ve daha yaşanabilir bir yapıya kavuşuyor. Bu kapsamda, yaklaşık 3 bin 324 kadın personele istihdam sağlayan Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamı konusunda ülkedeki öncü belediyelerden biri olarak öne çıkıyor.

Büyükşehir Belediyesi çatısı altında farklı meslek gruplarında görev yapan kadınlar, Antalya'nın modernleşme sürecinde aktif rol üstleniyor. Antalya'nın parklarından caddelerine, sosyal hizmet projelerinden ulaşım ağına kadar pek çok noktada kadın çalışanlar katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamını artırma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürerek, eşitlikçi ve kapsayıcı bir yönetim anlayışını büyütmeyi amaçlıyor.

"Çok çalışıyoruz, çok yoruluyoruz ama yaptığımız işten çok gurur duyuyoruz"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında belediyenin farklı birimlerinde görev yapan kadın personel, çalışma hayatındaki deneyimlerini paylaştı. Kadın istihdamının yalnızca ekonomik değil, sosyal dönüşüm açısından da önemli olduğuna dikkat çeken şehre "kadın dokunuşunun" değer kattığını vurgulayan kadın personel, şu değerlendirmelerde bulundu:

-Safinaz Akyiğit: "Antalyalıların temiz bir şehre uyanması için sabahın erken saatlerinde görevimize başlıyoruz. Kadın personeller olarak Antalya için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Antalya kadın eliyle daha güzel bir hale geliyor."

-Güldane Keleş: "Sabahın erken saatlerinde mesaiye gelerek işe başlıyorum. Çiçeklerin etrafındaki yabani otları temizliyor, ağaçların ve çiçeklerin sulamasını yapıyorum. Gün boyunca park ve bahçelerin bakımını yaparak şehrimizin daha güzel görünmesi için çalışıyoruz. Mesaim bittikten sonra ise evimin önündeki seramla ilgileniyorum. Mesleğimi yapmaktan büyük gurur duyuyorum ve işimi severek yapıyorum."

-Özlem Can: "Gittiğimiz evleri kendi evimiz gibi görüyor, işimizi bu anlayışla yapıyoruz. Elbette zaman zaman yoruluyoruz ama mesleğimizi severek sürdürüyoruz. Ziyaret ettiğimiz büyüklerimizin dualarını almak ve yüzlerindeki tebessümü görmek tüm yorgunluğumuzu unutturuyor. Kadınlar Günü elbette çok değerli, ancak bizim gibi emekçi kadınlar için aslında her gün Kadınlar Günü. Hem iş hayatında hem de evimizde sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz. Gündüzleri büyüklerimizin evlerinde temizlik yapıp onlarla ilgileniyoruz, akşam olduğunda ise kendi evimizin işleriyle ve çocuklarımızla ilgileniyoruz. Yoruluyoruz ama onların sevgisi ve duası bize güç veriyor. Bu mesleği yapmaktan büyük gurur duyuyorum."

-Esra Öztürk: "Veteriner hekim olarak burada birçok hayvan dostumuza yardımcı oluyorum. Tedavi süreçlerini yakından takip ediyor, aşılarını ve kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Burada her bir hayvana adeta anne şefkatiyle yaklaşıyoruz. Korkan, yaralı ya da yalnız gelen hayvanların zamanla bize güvenmeye başladığını görmek çok değerli. Bir canın iyileşip yeniden hayata tutunduğunu görmek ise bizim en büyük mutluluğumuz."

-Mihriban Kılınç: "İnsanları işlerine, çocukları okuluna götürüyoruz. Çok çalışıyoruz, çok yoruluyoruz ama yaptığımız işten çok gurur duyuyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın bize sağladığı destek muazzam. Zira bu iş erkek üzerine kurulmuş bir iş. Toplu ulaşımda şoför olarak çalışan 40 kadınız. Ona rağmen altyapıyı bize göre değiştirmeye çalışmaları çok güzel. Erkek çalışma arkadaşlarımız da bu sektörde var olabilmemiz için elinden geleni yapıyorlar. Trafikte ışıkta beklerken bizi tebrik edenler alkışlayanlar oluyor ve tepkiler muazzam. Çocuklarım benimle çok gurur duyuyorlar. Çocuklarımın arkadaşları otobüse bindiklerinde beni tanıdıklarını gösterebilmek için olağanüstü çaba sarf ediyorlar. Amirlerimiz, kadın istihdamına özellikle çaba harcıyorlar ve bu istihdamı genişletmek istiyorlar. Zira kadın dokunduğu her yeri güzelleştiriyor."