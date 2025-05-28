Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine sınav haftasında çorba ikram ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sınav dönemlerinde öğrenciler için gerçekleştirdiği ücretsiz çorba ikramları geleneğe dönüştü. Her vize ve final döneminde Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine yapılan çorba ikramları, bu sınav döneminde de devam ediyor. Sınav süreçlerinde gece geç saatlere kadar ders çalışan öğrencilere ikram edilen sıcak çorba ile hem sağlıklı beslenmelerine hem de bütçelerine katkı sağlanıyor.

Sınav haftası olan 26 Mayıs-4 Haziran arasında öğrenciler, akşam 22.00-23.00 saatleri arasında mercimek, tarhana, ezogelin ve domates çorbası ikramından yararlanabilecek.

"Hem derslere mola veriyor hem de karnımızı doyuruyoruz"

Ziraat Fakültesi Bölümü öğrencilerinden Abdurrahman Bircan, sınavlara hazırlandığını belirterek, "Sınav stresi yaşıyoruz, bazen karnımızı doyurmaya bile zaman bulamıyoruz. Çorba ikramı sayesinde hem derslere mola veriyor hem de karnımızı doyuruyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Diş Hekimliği 1. sınıf öğrencisi Melik Yaşar ise "Final sınavlarının telaşı yüzünden nerdeyse 7/24 kütüphanede yaşıyoruz. Akşam erken saatte yemek yediğimiz için gece ders çalışırken acıkabiliyoruz. Aşağı inip vakit kaybetmeden sıcak çorbamızı içiyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler, çorba dağıtımından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.