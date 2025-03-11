Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan Yardımları ve Yeni Pide Üretimi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan Yardımları ve Yeni Pide Üretimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtıyor ve Mobil Aşevi ile sıcak yemek ikramında bulunuyor. Ayrıca, Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen Ramazan pidesi uygun fiyatla satışa sunuldu.

11.03.2025 12:24
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi desteği sağlarken, Mobil Aşevi ile de yüzlerce hanenin iftar sofrasını sıcak yemekle buluşturuyor. Halk Ekmek Fabrikası'nda ilk kez üretimi yapılan ramazan pidesi ise uygun fiyatı ile sofralarda yerini alıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından temel gıda ürünlerinden oluşan ramazan kolileri 19 ilçede belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Mobil Aşevi TIR'ı ise mahallelerde iftar öncesi sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Özenle hazırlanan yemekler, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın koordinesinde Mobil Aşevi ile her gün farklı mahallerde dağıtılıyor. İftar saati öncesinde 4 çeşit sıcak yemek vatandaşa ikram ediliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası'nda ilk kez kendi ürettiği pideyi de Antalyalılar ile buluşturuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan EKDAĞ A.Ş. tarafından bu yıl ilk kez üretimi yapılan 250 gram ramazan pidesi, Halk Ekmek büfelerinde 15 TL'den satılıyor.

"Halk Ekmek büfelerinde 15 TL'den satışa sunuldu"

EKDAĞ A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Aydın, "Bu sene ilk defa Halk Ekmek Fabrikası'nda geleneksel yöntemlerle Ramazan pidemizi ürettik. Hijyenik koşullarda çıtır çıtır üretilen pideler, ramazan ayı boyunca tüm Halk Ekmek Büfelerinde olacak. Vatandaşlarımızın Ramazan ayında lezzetli ve kaliteli pide yiyebilsin diye 250 gram Ramazan pidesi, Halk Ekmek büfelerinde 15 TL'den satışa sunuldu" dedi.

Emekli öğretmen Doğan Yıldırım halk ekmekten çok memnun olduğunu söyleyerek, "Her sabah günlük ekmeğimi alırım. ramazan ayına özel pide çıkartmışlar. Çıktığı günden beri alıyorum hem lezzetli hem fiyatı uygun ellerine sağlık. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan Yardımları ve Yeni Pide Üretimi - Son Dakika

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