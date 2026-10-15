Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 478 personeli su baskınlarına müdahale etti - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 478 personeli su baskınlarına müdahale etti

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, sağanak sonrası Valilik koordinasyonundaki müdahaleye 478 personel ve 357 araçla gece boyunca destek verdi. Ekipler su baskınlarına müdahale etti; Demre'de yollar açıldı, Manavgat'ta hasar tespiti başlatıldı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, dün akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağışın ardından Antalya Valiliği koordinasyonunda yürütülen müdahale çalışmalarına destek verdi.

Antalya genelinde dün etkili olan sağanak, Antalya merkez başta olmak doğu ilçelerinde etkili oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, ASAT ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı 478 personel, 357 araç da Antalya Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalara gece boyunca destek verdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağmur sularının yollara taşıdığı kum ve çakılları temizlemek için çalışmalarına devam ediyor. Sahada 478 personel, 357 araç ile gece boyu çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle sağanak yağış sonrası oluşan su baskınlarına anında müdahale etti.

EKİPLERDEN DEMRE'DE HUMMALI ÇALIŞMA

Özellikle sağanak yağışın vurduğu Demre'de ekipler hummalı bir çalışma yürüttü. Sel suları nedeniyle kapanan Kapaklı, Çevreli, Sahilkılıçlı yolu, Büyükşehir ekiplerinin çalışmalarıyla kısa sürede trafiğe açıldı. Çevreli Mahallesi'ndeki sera ve konut zararlarına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince sahada hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Antalya merkezde Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde cadde ve bulvarlarda yoğun yağış nedeniyle biriken sular, ASAT ile Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü'nün hızlı ve etkin müdahaleleriyle temizlendi.

MANAVGAT'TA HASAR TESPİT ÇALIŞMASI

Manavgat Yavrudoğan Mahallesi'nde 381 dekar tarım alanında yoğun dolu nedeniyle hasar yaşandı ve ürünler zarar gördü. Manavgat Taşağıl Mahallesi Mihrap Mevki'nde de 13 Ekim Salı günü çıkan hortum afeti sonucunda toplam 10 bin 540 metrekare sera alanında hasar oluştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, zarar gören üretim alanlarını yerinde inceleyerek kayıt altına aldı.

'YAĞIŞA KARŞI İLK ANDAN İTİBAREN SAHADAYIZ'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'Sarı kodlu' uyarısının ardından Antalya'mızda etkili olan sağanak yağışa karşı ilk andan itibaren sahadayız. Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve ASAT Genel Müdürlüğümüzün ekipleriyle su baskınlarına, mahsur kalma ihbarlarına gece boyu müdahale ettik. Alt geçitlerde su tahliyesi ve tıkanan yağmur suyu giderlerinin açılması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Yağışın ardından hasar tespit çalışmalarına hızla başladık. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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