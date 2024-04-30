Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Merkezi Kepez\'de Binlerce Vatandaşa Ücretsiz Hizmet Verdi

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez ilçesinde 2021 yılında faaliyete açtığı sağlık merkezi, 3 yılda on binlerce vatandaşa ücretsiz hizmet verdi. Her türlü teknik donanıma sahip modern sağlık merkezinde, ağız ve diş tedavileri, sünnet, psikolojik destek ve evde sağlık hizmetleri sunuluyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni dönemde Ağız ve Diş Sağlığı merkezlerinin ilçelerde de açılması için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2021'de hizmete açtığı Sağlık Merkezi ile vatandaşların hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Vatandaşların daha rahat sağlık hizmeti alabilmesi için Kepez ilçesinde kurulan sağlık merkezi, dertlere derman oldu, Antalyalılara şifa dağıttı.

93 BİN 591 İŞLEM YAPILDI

Son teknoloji cihazlarla donatılmış modern sağlık merkezi bünyesinde yer alan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde 7-14 yaş arası 14 bin 202 çocuk hasta olmak üzere toplam 27 bin 192 vatandaşa hizmet sunuldu. Poliklinikte ağız diş muayenesi, panoramik röntgen çekimi, dolgu, kanal tedavisi, diş çekimi ve diş taşı temizliği gibi 93 bin 591 işlem sosyal güvence aranmaksızın ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

SÜNNET VE PSİKOLOJİ KLİNİĞİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Merkezi'ndeki sünnet kliniğinde ise ücretsiz sünnet hizmeti sunuluyor. Merkezde bugüne kadar 0-3 ve 6-12 yaş arasındaki 1700 çocuğa sünnet hizmeti verildi. Sağlık Merkezi'ndeki Psikoloji Kliniği'nden ise 2 bin 231 vatandaş yararlandı. Psikoloji kliniğinde 7 yaştan itibaren çocuk, ergen ve yetişkin bireylere sınav kaygısı, aile içi iletişim problemleri, akran ilişkileri, ergenlik problemleri gibi konularda da destek veriliyor. Sağlık Merkezi bünyesinde yer alan Evde Sağlık Birimi ise toplam 5 bin 90 hastaya 47 bin 175 kez evde sağlık hizmeti sundu. 19 bin 502 ambulans ile hasta nakli gerçekleştirildi.

İLÇELERE DE AÇILACAK

Antalya halkına birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da ücretsiz hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Sağlık her şeyden önemli. 2021 yılında hizmete açtığımız merkezimizde bugüne kadar on binlerce vatandaşımıza hizmet verdik. Sağlıkla ilgili tedavilerin son derece modern koşullarda uzman ekiplerce gerçekleştirildiği merkezimizin gördüğü ilgi bizleri de son derece memnun ediyor. İkinci dönemimizde ağız ve diş sağlığı polikliniklerimizin sayısını arttırarak ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızın da bu hizmetten yararlanabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.