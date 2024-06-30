Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'nde Yaz Sıcağına Önlemler Alınıyor

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez Kirişçiler Mahallesi'nde hizmet veren Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi yaz sıcağında can dostların korunması için çeşitli önlemler alıyor. Geçici yuvalarında modern şartlarda bakılan sokak hayvanları, hayvanseverlerin sahiplenmesi ile kalıcı yuvalarına gitmeyi bekliyor.

Türkiye'nin en modern hayvan barınağı tesislerinden olan ve 45 bin metrekare alana yayılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'nde sokak hayvanları geniş barınma alanlarında kış aylarında alttan ısıtma sistemleri, yaz aylarında ise havalandırma ve gölgeliklerin bulunduğu alanlarda konforlu bir yaşam sürüyor.

Yaz sıcağına karşı hayvanları korumak için çeşitli önlemlerin aldığını belirten Veteriner hekim Tayfun Kazan, şu bilgileri verdi:

"Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanlarıyla ilgili aldığımız önlemlerimiz var. Kediler klimalı alanlarda rahat ediyor. Köpeklerin açık ve kapalı alanları mevcut. Su kapları sık sık değiştirilerek suyun sıcak olmasının önüne geçiliyor. Bakımevimizde 930 köpek ve 380 kedi bulunuyor. Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlar, ücretsiz bir şekilde hayvanları sahiplenebilirler. Köpekler için eğitim ve oyun alanımız da mevcut. Sahiplenmek isteyenler, köpeklerle vakit geçirip onları tanıyabiliyor."

Bakımevindeki tüm hayvanlar, 7/24 veteriner hekimlerin kontrolü altında bulunuyor. Alanların temizliği, yiyecek ve içeceklerin sürekli hazır bulunması hususunda personel titizlikle görev yapıyor. Sağlık sorunu olan hayvanların ise tedavileri gerçekleştiriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki can dostlar sahiplendiriliyor. Satın almak yerine sahiplenmeyi tercih edenler, 0 242 246 59 00 numaralı telefonu arayarak doğrudan merkeze ulaşabilecek.