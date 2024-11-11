Antalya Büyükşehir Belediyesi Yenilenebilir Enerji Yatırımlarını Artırıyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Yenilenebilir Enerji Yatırımlarını Artırıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında toplamda 12,67 MWp kurulu güce sahip 17 güneş enerji santrali ile yıllık 7 bin 250 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak üretim sağlıyor. Yeni projelerle toplam GES sayısını 22'ye çıkaracak.

11.11.2024 13:09  Güncelleme: 13:55
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadelede nötr karbon hedefiyle yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya devam ediyor. Toplamda 12,67 MWp kurulu güce sahip 17 GES ile yıllık 7 bin 250 hanenin enerji ihtiyacına eşdeğer bir üretim sağlandığını bildiren büyükşehir belediyesi, uygulama projeleri tamamlanan 5 yeni GES ile toplamda 22 güneş enerji santraline ulaşmış olacaklarını aktardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın mevcut enerji jeopolitiğinden yola çıkarak güneş enerjisine yatırımlarını hayata geçiriyor. Sürdürülebilir bir Antalya hedefiyle kurulan güneş enerji santralleri ile karbon emisyonu azaltılırken, elde edilen enerjiyle de hem tarım ve çiftçilerin desteklenmesi hem de belediye bütçesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, hizmet binası'nın çatısına 260 kWp, Antalya Ulaşım A.Ş. çatısına ise 81 kWp gücünde iki depolamalı GES kurarak kendi elektriğini üreten ve depolayan ilk kamu binası olduklarını bildirdi.

"Engelleri Güneşle Aşıyoruz" projesi kapsamında, Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi çatısına 246 kWp gücünde güneş panelleri yerleştirildi. Korkuteli Sülekler'de 30 kW, Bahçeyaka'da 50 kW gücünde tarımsal sulama amaçlı güneş enerjisi sistemleri kurularak bölgenin yaklaşık 30 yıllık su sorununun çözüldüğü aktarıldı. Büyükşehir Belediye, toplamda 12,67 MWp kurulu güce sahip 17 GES ile yıllık 7 bin 250 hanenin ihtiyacına eşdeğer 20.870 MWh enerji üretimi sağlandığını bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Hali'nde 539 kW, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ana Hizmet Binası çatısında 120 kW, Alanya İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde 600 kW, Kütükçü Terfi İstasyonu'nda 400 kW ve ASAT Hizmet Binası'nda 300 kW kurulu güce sahip çatı GES'leri de devreye almaya hazırlanıyor. Yeni GES'ler ile Büyükşehir Belediyesi'nin toplam GES sayısı 22'ye ulaşacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Yenilenebilir Enerji Yatırımlarını Artırıyor - Son Dakika

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