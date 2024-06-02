Antalya Büyükşehir Belediyesi, YKS\'ye hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurslar düzenledi

Güncel

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi'nin (ATABEM) lise son sınıf öğrencileri ve mezunlara yönelik üniversite sınavı hazırlık kurs merkezlerinde yaklaşık 300 öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlandı.

YKS'ye girecek öğrenciler için hazırlık kursları düzenleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu sene de üniversite adayı gençlere desteğini sürdürdü. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında ATABEM Çaybaşı ve Dokuma Üniversiteye Hazırlık Kurs Merkezi'nde gençlere uzman rehber öğretmenler eşliğinde ücretsiz kurslar düzenlendi.

Kurslarda öğrencilere Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya alanlarında ücretsiz eğitim verildi. Yıl boyunca öğrencilere ücretsiz deneme sınavları ve etüt desteği de sağlandı. 8 Haziran'da yapılacak YKS öncesinde kurs merkezlerinde son deneme sınavı da yapıldı.