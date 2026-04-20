Antalya Çocuk Festivali'nde Buluşma
Antalya Çocuk Festivali'nde Buluşma

20.04.2026 20:00
Büşra Özdemir, 10 ülkeden gelen çocuklarla sohbet ederek barış mesajları verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 27. Uluslararası Antalya Çocuk Festivali Kapsamında 10 ülkeden gelen çocuklarla biraraya geldi.

Azerbaycan, Tacikistan, Ukrayna, Litvanya, Tayland, Polonya, Estonya, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkiye'den çocukların katıldığı ziyarette Özdemir, misafirleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti.

Yöresel kıyafetleriyle ziyarete katılan çocuklar, ülkelerine özgü hediyeleri Özdemir'e takdim etti. Azerbaycan ve Kırgızistan'dan gelen çocukların yerel çalgılarıyla sunduğu kısa dinletiler ilgiyle izlendi.

Başkan Vekili Özdemir, yaptığı konuşmada, Antalya'nın kapılarının dünya çocuklarına her zaman açık olduğunu söyledi.

Çocukların dünya barışının en önemli temsilcileri olduğunu belirten Özdemir, "Hepimizin dilleri, kültürleri farklı olabilir ama sizlerin yüreğinde sevginin, barışın, kardeşliğin ve dostluğun ortak dili var. Bu kente umut ve neşe getirdiniz." dedi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
İsrail’den yeni İran mesaj: Her an yeni gelişmeler yaşanabilir İsrail’den yeni İran mesaj: Her an yeni gelişmeler yaşanabilir
Tamil Nadu’da Havai Fişek Fabrikasında Patlama Tamil Nadu'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama
İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı
Manchester City’e kaybeden Arsenal taraftarı bir kadın sinir krizi geçirdi Manchester City'e kaybeden Arsenal taraftarı bir kadın sinir krizi geçirdi
CHP’li Ataşehir Belediyesi’nin esnaf anlayışı deşifre oldu CHP’li Ataşehir Belediyesi’nin esnaf anlayışı deşifre oldu

20:10
Lebron James’i karşısında gören Alperen Şengün’ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı
Lebron James'i karşısında gören Alperen Şengün'ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı
20:03
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
19:25
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu’ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
19:17
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama İşte atılacak yeni adımlar
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar
19:14
Haaland’ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
18:32
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
