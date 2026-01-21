Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir: "Antalya Büyükşehir Belediyesi Olarak Cop31'e En Güçlü Şekilde Ev Sahipliği Yapacağız"

(ANTALYA) - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 31. Taraflar Konferansı (COP31) bu yıl Antalya'da gerçekleştirecek. Konferans kapsamında Antalya'da temaslarını sürdüren COP31 operasyon heyeti, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'i ziyaret etti. Başkan Vekili Özdemir, COP31'i yalnızca bir organizasyon değil, kalıcı bir dönüşüm fırsatı olarak gördüklerini belirterek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin altyapısı, organizasyon kapasitesi ve uluslararası deneyimiyle COP31'e en güçlü şekilde ev sahipliği yapacağız" dedi.

9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek BM İklim Zirvesi COP31 hazırlıkları kapsamında Birleşmiş Milletler İcra Sekreter Yardımcısı Naura Hamladjı, Antalya Vali Yardımcısı Salih Yüce ve Bakanlık temsilcilerinden oluşan bir heyet Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vekili Büşra Özdemir'i makamında ziyaret etti.

"COP31 sürecini yalnızca bir organizasyon değil; kalıcı bir dönüşüm fırsatı olarak görüyoruz"

İklim değişikliğinden en çok etkilenecek coğrafyada Antalya'nın da yer aldığını aktaran Özdemir, şunları söyledi:

"Antalya, Türk turizminin ve tarımın başkenti olarak tanımlanır. 2025 yılında 40 ülkeden 96 kentin üye olduğu Asya Belediye Başkanları Forumu tarafından '2025 yılı Çevre Başkenti' olarak ilan edildi. Şimdi de COP31 sürecinde 'İklimin Başkenti' olacağız. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Antalya'da da son yıllarda artan aşırı yağışlar, seller, hortumlar, yüksek sıcaklıklar, mega orman yangınları gibi yaşadığımız pek çok çevre felaketi iklim krizine karşı ne derece kırılgan olduğumuzu açıkça göstermektedir. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planımız kapsamında 2050 yılı karbon nötr hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz. İklim değişikliği ile mücadele ve uyum kapsamında çalışma alanlarımızda çevre odaklı, bilime ve tekniğe dayalı, ortak akılla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2019'dan bugüne ulusal ve uluslararası alanda aldığımız 27 çevre ödülü bunun en güçlü göstergesidir. COP31 sürecini yalnızca bir organizasyon değil; kalıcı bir dönüşüm fırsatı olarak görüyoruz. Kentimizin altyapısı, organizasyon kapasitesi ve uluslararası deneyimiyle COP31'e en güçlü şekilde ev sahipliği yapacağımıza yürekten inanıyorum."

Konuşmasına, Türkiye'yi ve Antalya'yı COP31'e ev sahipliği yapacak olmasından dolayı tebrik ederek başlayan Birleşmiş Milletler İcra Sekreter Yardımcısı Naura Hamladjı, COP31 sürecinde Türkiye ve Antalya'nın iklim diplomasisinin kalbinde yer alacağını kaydetti.

BM İcra Sekreter Yardımcısı Naura Hamladjı, "COP31, BM Genel Kurulu'ndan bile daha çok katılımcı çeken büyük bir organizasyon. 193 ülkeden müzakereci ve 50 bini aşkın heyet üyesi gelecek. Etkinliğin yapılacağı alan, tesisler, ulaşım, emniyet ve sağlık gibi birçok faaliyetini nasıl yürütüleceğine bakıyoruz. 3 gün boyunca teknik incelememiz sürecek. Aynı zamanda Antalya'nın güzelliklerini de keşfediyoruz. BM ekibi olarak COP31 süresince yanınızda olacağız. Organizasyonun başarılı olması için ortaklık ruhu ile birlikte hareket edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Vekili Büşra Özdemir, Naura Hamladjı, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve COP31 heyeti bir süre yapılacak çalışmalara ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantı sonunda Başkan Vekili Büşra Özdemir, BM İcra Sekreter Yardımcısı Naura Hamladjı'ya ziyaret anısına plaket takdim etti.