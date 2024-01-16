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Antalya'da 10 Katlı Apartmanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Antalya'da 10 Katlı Apartmanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan 10 katlı apartmanın 2. katında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda yalnız bulunan üniversite öğrencisi Gözde G.'ye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

16.01.2024 - 14:34,
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ANTALYA'da 10 katlı apartmanın 2'nci katında çıkan yangın korkuya neden oldu. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın saat 09.00 sularında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 62 sokakta bulunan 10 katlı sitenin 2'nci katında meydana geldi. Üniversite öğrencisi Gözde G.'nin yalnız bulunduğu dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alev ve dumanı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla yangını söndürdü. Dumandan etkilenen ve büyük korku yaşayan Gözde G.'ye, sağlık ekipleri tarafından müdahale yapıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor.

Antalya\'da 10 Katlı Apartmanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya'da 10 Katlı Apartmanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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