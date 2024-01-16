Antalya\'da 10 Katlı Apartmanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

ANTALYA'da 10 katlı apartmanın 2'nci katında çıkan yangın korkuya neden oldu. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın saat 09.00 sularında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 62 sokakta bulunan 10 katlı sitenin 2'nci katında meydana geldi. Üniversite öğrencisi Gözde G.'nin yalnız bulunduğu dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alev ve dumanı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla yangını söndürdü. Dumandan etkilenen ve büyük korku yaşayan Gözde G.'ye, sağlık ekipleri tarafından müdahale yapıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor.