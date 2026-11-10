Antalya'da 11-12 Kasım'daki COP31 zirvesi için trafik tedbirleri uygulanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya'da 11-12 Kasım'daki COP31 zirvesi için trafik tedbirleri uygulanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Antalya'da 11-12 Kasım'da yapılacak COP31 Dünya Liderler Zirvesi boyunca kent genelinde güvenlik ve ulaşım tedbirleri uygulanacak. Valilik, 08.00-10.00 arasında ana güzergahlarda yoğunluk beklediğini belirterek vatandaşlardan özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını istedi.

Antalya'da 11-12 Kasım'da gerçekleştirilecek COP31 Dünya Liderler Zirvesi dolayısıyla kent genelinde üst düzey güvenlik ve ulaşım tedbirleri alınacak.

Valilikten yapılan açıklamada, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek zirve süresince trafik akışının güvenli ve kesintisiz sağlanması, vatandaşların günlük yaşamlarının ve ulaşım ihtiyaçlarının en az düzeyde etkilenmesi amacıyla gerekli tüm hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, özellikle sabah 08.00-10.00 saatleri arasında güvenlik ve trafik tedbirleri nedeniyle ana güzergahlarda yoğunluk yaşanabileceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Bu saatlerde vatandaşlardan mümkün olduğunca özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, zorunlu seyahatlerini farklı saatlere planlamaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi.

Açıklamada, organizasyonun Antalya'da yaşayan vatandaşların günlük hayatını aksatmadan gerçekleştirilmesinin hedeflendiği vurgulanarak, trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşımın güvenli şekilde sürdürülebilmesi için vatandaşların duyarlılık göstermesi ve iş birliğinin önem taşıdığı ifade edildi.

Valilik, zirve süresince gösterecekleri anlayış, sabır ve destek dolayısıyla vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
Yerel YönetimOtomobilGüvenlikAntalyaTrafikGüncelDünyaCOP31Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor
Çöp karıştırarak servet kazandı Eline geçen para inanılır gibi değil Çöp karıştırarak servet kazandı! Eline geçen para inanılır gibi değil
Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı
Önce Pogba şimdi de o Amedspor dünyaca ünlü yıldıza kanca attı Önce Pogba şimdi de o! Amedspor dünyaca ünlü yıldıza kanca attı
23:11
Fon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklama, 4 şüpheli ev hapsi talebiyle hakimliğe sevk edildi
Fon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklama, 4 şüpheli ev hapsi talebiyle hakimliğe sevk edildi
23:01
Barış Alper Yılmaz’la aşk yaşadığı iddia ediliyordu Yeşim Yeşilçimen’den iddiaları doğrulayan paylaşım
Barış Alper Yılmaz'la aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Yeşim Yeşilçimen'den iddiaları doğrulayan paylaşım
22:31
Atış poligonunda intihara kalkıştı
Atış poligonunda intihara kalkıştı
22:01
Yeni hedef Brahim Diaz Real Madrid’den Süper Lig devine
Yeni hedef Brahim Diaz! Real Madrid'den Süper Lig devine
21:46
Kamuda maaş sistemi sil baştan: Memurların ücretleri yeniden düzenlenecek
Kamuda maaş sistemi sil baştan: Memurların ücretleri yeniden düzenlenecek
21:25
Otoyolda tır alev aldı: Yangını söndürmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
Otoyolda tır alev aldı: Yangını söndürmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 00:02:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Antalya'da 11-12 Kasım'daki COP31 zirvesi için trafik tedbirleri uygulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android