Antalya'da 11-12 Kasım'daki COP31 zirvesi için trafik tedbirleri uygulanacak

Antalya'da 11-12 Kasım'da gerçekleştirilecek COP31 Dünya Liderler Zirvesi dolayısıyla kent genelinde üst düzey güvenlik ve ulaşım tedbirleri alınacak.

Valilikten yapılan açıklamada, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek zirve süresince trafik akışının güvenli ve kesintisiz sağlanması, vatandaşların günlük yaşamlarının ve ulaşım ihtiyaçlarının en az düzeyde etkilenmesi amacıyla gerekli tüm hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, özellikle sabah 08.00-10.00 saatleri arasında güvenlik ve trafik tedbirleri nedeniyle ana güzergahlarda yoğunluk yaşanabileceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Bu saatlerde vatandaşlardan mümkün olduğunca özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, zorunlu seyahatlerini farklı saatlere planlamaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi.

Açıklamada, organizasyonun Antalya'da yaşayan vatandaşların günlük hayatını aksatmadan gerçekleştirilmesinin hedeflendiği vurgulanarak, trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşımın güvenli şekilde sürdürülebilmesi için vatandaşların duyarlılık göstermesi ve iş birliğinin önem taşıdığı ifade edildi.

Valilik, zirve süresince gösterecekleri anlayış, sabır ve destek dolayısıyla vatandaşlara teşekkür etti.