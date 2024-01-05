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Antalya'da 155 skuter trafikten men edildi, 210 skuter kullanıcısına para cezası uygulandı - Son Dakika
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Antalya'da 155 skuter trafikten men edildi, 210 skuter kullanıcısına para cezası uygulandı

Antalya'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmada, skuter ve kullanıcıları denetlendi. Denetimler sonucunda, taşıt yolunu kapatan, yaya geçişini engelleyen, kaldırımları istila eden ve trafikte düzensizliğe sebep olan 155 skuter trafikten men edildi. Ayrıca, 210 skuter kullanıcısına trafik idari para cezası uygulandı.

Antalya\'da 155 skuter trafikten men edildi, 210 skuter kullanıcısına para cezası uygulandı
05.01.2024 - 13:51,  Güncelleme: 13:52
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Antalya'da yapılan trafik denetiminde 155 skuter trafikten men edildi, 210 skuter kullanıcısına ise trafik idari para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlükleri kent genelinde eş zamanlı olarak skuter ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler yaptığı çalışmada yan yana dizilerek taşıt yolunu kapatan, yaya geçişini engelleyen, park alanı olmadığı için kaldırımları istila ederek vatandaşları tedirgin olmasına yol açan, yayaları zor durumda bırakmakla beraber usulsüz kullanımla trafikte düzensizliğe ve ölümlere sebep olan skuter ve kullanıcılarını denetledi.

Denetimlerde 210 skuter kullanıcısına trafik idari para cezası uygulanırken, 155 skuter ise trafikten men edildi.?

Kaynak: AA
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