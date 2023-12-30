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Antalya'da 175 Ton Kaçak İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da 175 Ton Kaçak İçki Ele Geçirildi

Antalya'da yapılan operasyonda, jandarmanın 5 depoya yaptığı baskında piyasa değeri 75 milyon lira olan, 3 milyon şişeden fazla, toplam 175 ton kaçak içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon, Cumhuriyet tarihinde ülke genelinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak kaydedildi.

Antalya\'da 175 Ton Kaçak İçki Ele Geçirildi
30.12.2023 - 13:33,
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ANTALYA'da yılbaşı öncesi jandarmanın 5 depoya yaptığı baskında piyasa değeri 75 milyon lira olan, 3 milyon şişeden fazla, toplam 175 ton kaçak içki ele geçirildi. Cumhuriyet tarihinde ülke genelinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtilen operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yılbaşına sayılı saatler kala, turizm kenti Antalya'ya gelişler devam ediyor. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kentin giriş ve çıkış noktalarında güvenlik önlemlerini artırdı. Kente giriş noktalarında gerçekleştirilen uygulamada, durdurulan araçlarda kimlik kontrolü yapılan sürücü ve yolculara şeker, çikolata ve kolonya da ikram edildi. Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bahadır Aslan, uygulama noktasında sürücü ve yolcuların yeni yılı güven ve huzur içinde geçirmelerini diledi. Uygulama kapsamında 1 saat içerisinde 500 araç denetlendi.

Sürücü Tuğba Akçay Karabağ, yapılan uygulamadan çok memnun olduğunu söyledi. Tatil için Antalya'ya geldiğini anlatan Karabağ, "Dünya olarak kötü bir dönemden geçiyoruz. Umarım yeni yılda her şey daha iyi olur" dedi.

Bir başka sürücü Osman Can Özçelik, "Güzel bir yıl diliyorum. Yapılan uygulamadan da çok memnun oldum. 2024 herkese mutluluk getirsin" diye konuştu.

175 TON KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, Antalya'da yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içkinin önüne geçmek için de uygulamalar gerçekleştirildi. Kentte 5 depoda tonlarca kaçak içkinin piyasaya sürülmek üzere olduğu bilgisini alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskında 3 milyondan fazla şişelenmiş, toplamda 175 ton kaçak içki ele geçirildi. Piyasa değerinin 75 milyon liranın üzerinde olduğu tespit edilen kaçak içkilere el konulup, 6 şüpheli de gözaltına alındı.

Jandarma yetkilileri, operasyonlarda ele geçirilen içkinin Cumhuriyet tarihinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA
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