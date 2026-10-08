Antalya'da 2 milyon liralık ziynet eşyasını alan şüphelilerden 1'i tutuklandı

Antalya'da telefonda kendisini polis şeklinde tanıtarak dolandırıcılık yapmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine başvuran S.H, kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin telefonla arayıp dolandırmaya çalıştığı yönünde şikayette bulundu.

Şüphelilerin, telefonla arayıp kimliğinin bir olayda kullanıldığını söyleyerek baskı altındaki yönlendirmelerle S.H'nin yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını aldıkları tespit edildi.

Belirlenen adreslere yapılan baskında 2 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda yaklaşık 680 bin lira değerindeki ziynet eşyasına ve 2 cep telefonuna el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinini ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.