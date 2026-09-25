Antalya\'da 21. Adli Tıp Günleri\'nde yapay zekanın el yazısı analizi anlatıldı

Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Uluslararası Adli Tıp Günleri Kongresi'nde, "Adli Belge İnceleme ve Bilirkişilik" oturumu gerçekleştirildi.

Oturumda, el yazılarının adli analizi, tarihi vakaların modern yöntemlerle incelenmesi, yapay zekanın el yazısı incelemelerinde kullanımı ve değişen uyuşturucu maddelerin teknolojik yöntemlerle takibi ele alındı.

Hırvatistan Ivan Vucetic Adli Tıp Merkezi Başkanı Dr. Andrea Ledic, "Baskın ve Baskın Olmayan El Yazısının Adli Analizi: İstatistiksel ve Makine Öğrenmesi Temelli Yaklaşım" başlıklı sunum yaptı.

Ledic, sunumun ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongrenin verimli geçtiğini ve farklı ülkelerden çok sayıda uzmanın bilgi ve deneyimlerini paylaştığını söyledi.

Sunumunda baskın ve baskın olmayan el yazılarının özelliklerini ele aldığını belirten Ledic, sağ ve sol el kullanımına bağlı olarak yazı ve imzalarda farklılıklar oluşabildiğini ifade etti.

Ledic, imza ve yazının biçimi, yazma hızı ile harflerin uzatılması gibi özelliklerin kişiden kişiye değişebildiğini kaydetti.

Baskın ve baskın olmayan el yazısının teknolojik yöntemlerle ayırt edilebildiğini anlatan Ledic, incelemelerde stereomikroskop gibi araçlardan yararlandıklarını, istatistiksel verilerin değerlendirilmesinde ise çeşitli sınıflandırma yöntemleri kullandıklarını söyledi.

???????- Tarihi vakalar modern adli bilim yöntemleriyle inceleniyor

Polonya Krakow Jan Sehn Adli Bilimler Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Dariusz Zuba da "Uzun Süredir Çözülememiş ve Tarihi Vakalarda Modern Adli Bilimler" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Zuba, Polonya'daki kurumunda incelenen önemli vakalardan örnekler verdiğini belirterek, tarihi açıdan önem taşıyan olaylarda uygulanan adli bilim tekniklerini anlattı.

Geçmişten bugüne inceleme yöntemlerinde yaşanan gelişmeleri de değerlendirdiğini söyleyen Zuba, tarihi açıdan önemli vakalardan seçtiği örnekleri meslektaşlarıyla paylaştığını aktardı.

Zuba, farklı ülkelerden gelen meslektaşlarla bilimsel bilgi ve deneyim paylaşımının çalışmalarına önemli katkı sunduğunu ifade etti.

???????- "Belge, doküman ve yazı inceleme ağımızı büyütmek istiyoruz"

Jan Sehn Adli Araştırma Enstitüsü Adli El Yazısı ve Belge İnceleme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tomasz Dziedzic, "Adli El Yazısı İncelemelerinde Yapay Zeka Kullanımı" başlıklı sunum yaptı.

Avrupa Adli Bilimler El Yazısı İnceleme Ağı Başkanı olduğunu belirten Dziedzic, farklı ülkelerdeki uzman ve laboratuvarlar arasındaki işbirliğini geliştirmek istediklerini söyledi.

Dziedzic, "Belge, doküman ve yazı inceleme ağımızı büyütmek istiyoruz, bu konuda çalışan kişileri oluşturduğumuz ağımıza davet etmek ve gelişmeleri yakından takip etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'de birkaç laboratuvarın el yazısı inceleme çalışmalarında yer aldığını anlatan Dziedzic, daha fazla laboratuvarın el yazısı inceleme çalışmalarına katılmasını istediklerini dile getirdi.

El yazısı incelemelerinde Avrupa ülkeleriyle ortak çalışmalar yürüttüklerini anlatan Dziedzic, yapay zekanın bu alanda kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin araştırmaları ve uygulamaları değerlendirdiklerini belirtti.

Sırbistan Ulusal Adli Tıp Merkezi Avrupa Adli Bilim Enstitüleri Ağı (ENFSI) Uyuşturucu Çalışma Grubu Başkanı Dr. Natasa Radosavljevic Stevanovic de "Uyuşturucuyla Mücadelede Adli Tıp ve Adli Bilimlerin Rolü: Güncel Gelişmeler ve Karşılaşılan Zorluklar" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin kimyasal açıdan incelenmesi ve analizinin önemli bir iş yükü oluşturduğunu belirten Stevanovic, farklı ve karmaşık maddeler üzerinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'den polis, jandarma ve Adli Tıp Kurumunun ENFSI üyesi olduğunu ifade eden Stevanovic, ülkeler arasındaki çalışmaların ve işbirliğinin sürdüğünü kaydetti.

Stevanovic, "Uyuşturucu maddeleri sürekli yapı değiştiriyor ve yeni teknolojiyle bunu takip edip önlemler alıyoruz." dedi.

Shimadzu Ortadoğu ve Afrika İstanbul Ofisi Genel Müdürü Kei Oishi de teknoloji ve bilim yoluyla adli tıp alanında çalışan kurum ve uzmanlara destek olmak istediklerini söyledi.