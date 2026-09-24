Antalya'da 21. Uluslararası Adli Tıp Günleri'nde bilirkişilik oturumları yapıldı - Son Dakika
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Antalya'da 21. Uluslararası Adli Tıp Günleri'nde bilirkişilik oturumları yapıldı

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Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Adli Tıp Günleri'nde dördüncü gün oturumları tamamlandı. AA'nın global iletişim ortağı olduğu kongrede bilirkişilik oturumları yapıldı; adli tıp başkanları ve akademisyenlerin katıldığı etkinlik 27 Eylül'de sona erecek.

Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen "Uluslararası Adli Tıp Günleri"nde dördüncü gün oturumları sona erdi.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ve adli tıp başkanları, akademisyenler, yargı mensupları, ceza hukukçuları, avukatlar ile kriminal uzmanların katıldığı kongre devam ediyor.

Kongrede, başkanlığını Haliç Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Canser Çakalır ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Kaya'nın yaptığı "Adli Patoloji ve Bilirkişilik" oturumu gerçekleştirildi.

Oturumda, Amerikan Adli Bilimler Akademisi Başkanı James Caruso "Savaşta Meydana Gelen Ölüm Vakalarında Adli Patologun Rolü", İskoçya Edinburg Üniversitesi Adli Patoloji Birim Başkanı Ralph Bouhaıdar "Otopside Gözden Kaçabilecek Kritik Bulgular", Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Histopatoloji Şubesi'nden Doç. Dr. Aytül Buğra "Adli Patolojide Moleküler Yöntemlerin Kullanılması ve Güncel Gelişmeler", Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Histopatoloji Şube Müdür Vekili Doç. Dr. Taner Daş "Adli Patolojide Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka", Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Üzün, "Ölümle Biten Yaralama Vakalarında Olay ile Ölüm Arasında İlliyet Tespiti" konularında sunumlar yaptı.

Adli tıp ve adli bilim kurumlarında bilirkişilik konuşuldu

"Türk Devletleri Teşkilatı Bünyesindeki Adli Tıp ve Adli Bilim Kurumlarında Bilirkişilik" konulu ikinci oturuma, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ve Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Ahmet Bensiz başkanlık etti.

Oturumda, Azerbaycan Adalet Bakanlığı Adli Bilimler Merkezi Kalite Daire Başkanı Cabir Ahmet "Azerbaycan'da Adli İnceleme Hizmetlerinin Modernizasyonu", Azerbaycan Sağlık Bakanlığı Adli Tıp ve Patolojik Anatomi Birliği Başkanı Adalet Hasanov "Azerbaycan Sağlık Bakanlığı Adli Tıp ve Patoloji Kurumunun Organizasyon Yapısı ve Bilirkişilik Hizmetleri", Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Kriminalistik İncelemeler Dairesi Başkanı Elnur Nasibov "Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Kriminalistik İncelemeler Dairesinde Yürütülen Adli Moleküler Genetik İncelemeler ve Genom Kayıt Faaliyetleri", Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Ernis Urkalyevich Akunov "Kırgızistan Sağlık Bakanlığının Adli Tıp Hizmetleri ve Bilirkişilik", Kırgızistan Adalet Bakanlığı Adli Uzmanlık Merkezi Başkanı Talantbek Kozhonov "Kırgızistan Adalet Bakanlığı Adli Uzmanlık Merkezinin Organizasyon Yapısı ve Bilirkişilik Hizmetleri", Özbekistan Adalet Bakanlığı Hatice Süleymanova Adli Bilimler Merkezi Başkanı Maxkamov Murodjon Zaxidovich "Özbekistan Adalet Bakanlığı Hatice Süleymanova Adli Bilimler Merkezinin Organizasyon Yapısı ve Bilirkişilik Hizmetleri", Özbekistan Sağlık Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanı Ruziev Sherzod Ibadullaevich "Özbekistan'da Adli Tıp Hizmetlerinin Oluşumu: Tarihsel Aşamalar ve Modern Gelişim Yönelimleri", Kazakistan Adalet Bakanlığı Adli Bilirkişilik Faaliyetleri Dairesi Başkanı Alan Tulebayevich Tlenchiyev "Kazakistan Adalet Bakanlığı Adli İncelemeler Merkezinin Organizasyon Yapısı ve Bilirkişilik Hizmetleri", Türkmenistan Sağlık Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Yazgeldi Abashov "Türkmenistan Sağlık Bakanlığı Adli Tıp Kurumunun Organizasyon Yapısı ve Bilirkişilik Hizmetleri" konularında sunumlar gerçekleştirdi.

Kongrede, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürol Cantürk ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Toprak başkanlığında, "Adli Radyoloji ve Bilirkişilik" oturumu düzenlendi.

İsviçre Zürih Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Michael Josef Thali'nin "Postmortem Görüntüleme (Virtopsi): Geçmişi, Bugünü ve Geleceği" başlıklı sunumunun ardından, Balkan Adli Bilimler Akademisi (BAFS) Başkanı Yanko Georgiev Kolev "Adli Radyolojide Yeni Teknolojiler ve Yapay Zeka", Mısır Kahire Üniversitesi Tıp Fakültesi Arap Adli Bilimler ve Toksikoloji Birliği Başkanı Dina A. Shokry "Antik Mısır Mumyalarının Adli Görüntüleme ve Sanal Otopsisi", Adli Tıp Kurumu 7. İhtisas Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Şener Ağaç "Teleradyolojide Tıbbi Uygulama Hataları ve Yapay Zeka Kullanımı", Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kar "Cinsel Saldırı Vakalarında Güncel Görüntüleme Teknikleri", Hindistan NEIGRIHMS Adli Tıp ve Toksikoloji Bölümü'nden Amar Jyoti Patowary de çevrimiçi "Virtopsiye Giriş: Artıları ve Eksileri" konularında sunumlar yapıldı.

"Dünyada adli tıp" konusu ele alındı

Kongrede, başkanlığını İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Köse ve Küçükçekmece Adliyesi, Adli Yargı Hakimi Doç. Dr. Ahmet Cahit İyilikli'nin yaptığı "Dünyada Adli Tıp/ Adli Bilimler ve Bilirkişilik III" başlıklı oturuma geçildi.

Oturumda, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi Şube Müdür Vekili Doç. Dr. Yeter Erol Öztürk, çevrimiçi "Kimyasal Silahlara Maruziyetin Adli Tıp Açısından İncelenmesi ve Güncel Gelişmeler", İspanya Ulusal Toksikoloji Enstitüsü Başkanı Jorge Gonzalez Fernandez "Alkol veya Uyuşturucu Etkisi Altında Araç Kullanımında Postmortem Adli Sürveyansın Önemi", Polonya Krakow Jan Sehn Adli Bilimler Araştırma Enstitüsü Başkanı Dariusz Zuba "Uzun Süredir Çözülememiş ve Tarihi Vakalarda Modern Adli Bilimler", Birleşik Krallık Kent Üniversitesi Adli Bilimler Bölümü'nden Robert Edward Green "İlaç Sektöründe Sahteciliğin Önlenmesi: Sınır Ötesi Bir Tehdide Karşı Katmanlı ve Çok Disiplinli Bir Savunma" ve Hamburg Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Benjamin Ondruschka çevrimiçi "Postmortem Adli Biyokimyasal İncelemelerde Güncel Gelişmeler" konusunda sunum gerçekleştirdi.

Kongre, 27 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA
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