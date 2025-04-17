Antalya'da 23 Nisan Çocuk ve Uçurtma Festivali Coşkuyla Kutlanacak

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Uçurtma Festivali'nde çocuklar için müzik ve dans gösterileri, yarışmalar ve pek çok renkli etkinlik yer alacak. Konyaaltı Sahili'nde 23 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek Türk Yıldızları gösterisi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek Mustafa Sandal konseri ile coşku zirveye ulaşacak.

Antalyalı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği Çocuk ve Uçurtma Festivali ile coşku içinde kutlayacak.

Festival kapsamında Antalya'ya gelen konuk ülke çocukları, 19 Nisan Cumartesi ve 20 Nisan Pazar günü 14.00-18.00 saatleri arasında Cam Piramit Kral Yolu sahnesinde dans gösterileri yapacak. Konuk ülke çocukları, 21 Nisan Pazartesi günü Atatürk Parkı ile Cumhuriyet Meydanı arasında gerçekleştirilecek Sevgi Korteji'nin ardından yöresel danslarını sergileyecek.

Cam Piramit Kral Yolu'nda 19 Nisan Cumartesi ve 20 Nisan Pazar günü kurulacak sahnede, 14.00-18.00 saatleri arasında dans gösterileri yer alacak. Cam Piramit Kral Yolu etkinlikleri kapsamında ise 19 Nisan Cumartesi ve 20 Nisan Pazar günleri 11.00-19.30 saatleri arasında dev maskotlar, şişme oyun parkları, ahşap oyun istasyonları, panayır oyunları gibi birbirinden eğlenceli etkinlikler olacak. Etkinliğe katılan çocuklar yüz boyama etkinlikleri, balon katlama etkinlikleri, çocuk spor etkinlik alanında keyifli anlar yaşayacak.

Türk Yıldızları gösterisi ve Mustafa Sandal konseri

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan program çerçevesinde 23 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'de Konyaaltı Sahili'nde Antalya Valiliği iş birliği ile Türk Yıldızları gösterisi kutlamalara renk ve heyecan katacak. 23 Nisan akşamı saat 21.00'de ise Cumhuriyet Meydanı'nda Mustafa Sandal sahne alacak.

16. Satranç Turnuvası

Cam Piramit'te 18-20 Nisan 2025 tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 16. Satranç Turnuvası düzenlenecek. Turnuvada, 5-6 yaş ve 7-12 yaş grubu müsabakaları ve ödül töreni gerçekleştirilecek.

23 Nisan Çarşamba günü Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na girişler de ücretsiz olacak.