Antalya'da 23 Nisan Coşkusu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Siteler Mahallesi İlkokulunca düzenlenen etkinlik, ilçedeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı'nda yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler, çeşitli dans gösterileri sergiledi ve şiir okudu.

Yöresel kıyafetler giyen öğrencilerin sahnelediği halk oyunları gösterisine veliler de ilgi gösterdi.

Öğrencilerden Nefes Kıran, çocuklara armağan edilen bayramı büyük coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Haftalardır etkinliğe hazırlandıklarını aktaran Kıran, sahneye çıkmanın onun için anlamlı olduğunu ifade etti.

Etkinliğe, çok sayıda öğrenci, veli ve öğretmen katıldı.