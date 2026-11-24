Antalya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Antalya Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Kültür Merkezi'nde "Hep Sen Varsın Öğretmenim Programı" gerçekleştirildi.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verilişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa, Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bayram Ali Çeltik, kaymakamlar, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Vali Şahin, öğretmenlerin bir mum gibi kendilerini tüketerek karanlığı aydınlattığını belirtti.

Öğretmenler var oldukça karanlıkların aydınlığa galip gelemeyeceğini ifade eden Şahin, "Başta öğretmenlerimiz olmak üzere her bir Türk genci, ay yıldızlı bayrağımızın temsil ettiği değerler uğruna bir hayat sürmeye ve gerektiğinde o hayatı feda etmeye hazırdır." dedi.

Şehit öğretmenlerin vatan sevgisinin en güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Şahin, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı ve "Bizi yıldıramayacaklar. Büyük Türkiye'yi ve Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarak dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Şahin, emekli öğretmenler Alev Sabut, Melek Ulusoy, Burak Çullu ve Yusuf Aksoy'a hizmet şeref belgelerini verdi.

Programda ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin ile Hüsniye Özdilek Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin hazırladığı gösteriyle program sona erdi.